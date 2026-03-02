Рекордне падіння за шість років: світові продажі BYD у лютому скоротилися на понад 41%

У лютому світові продажі китайського виробника BYD скоротилися на 41,1% відносно показників минулого року. Згідно з даними фондового ринку, падіння триває шість місяців поспіль і є наймасштабнішим з лютого 2020 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За підсумками січня та лютого загальні продажі компанії впали на 35,8%. На внутрішньому ринку Китаю зафіксовано зниження на 65% до 89 590 автомобілів у лютому. У січні компанія Geely випередила BYD за обсягами реалізації, посівши перше місце серед автовиробників країни.

На статистику вплинули новорічні вихідні в КНР, які тривали рекордні дев'ять днів. Проте показники за два місяці свідчать про системне зниження попиту, яке перевищує сезонні коливання. Водночас закордонні поставки продемонстрували стабільність, склавши 100 600 автомобілів за лютий.

Для стабілізації ситуації BYD впровадив семирічну програму кредитування з низькими відсотковими ставками, аналогічну тій, яку Tesla запустила в січні. Також до кінця березня компанія планує представити нові технологічні розробки.

Китайські регулятори змінили правила ціноутворення та посилили контроль за експортом вживаних авто, щоб змінити модель конкуренції в секторі. Паралельно з цим BYD розширює присутність на зовнішніх ринках. Компанія разом із Geely увійшла до списку претендентів на придбання заводу Nissan-Mercedes-Benz у Мексиці.

Продажі китайських авто в Україні

На ринку України продажі автомобілів з Китаю тільки зростають. Впродовж січня українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 71% більше, ніж в аналогічний період минулого року. З цієї кількості автомобілів нових було 1216 од. (+80%), а вживаних – 181 од. (+25%). Найпопулярнішими моделями нових легковиків китайського походження в Україні стали:

BYD Leopard 3 - 169 од.;

BYD Sea Lion 06 - 110 од.;

Volkswagen ID.UNYX - 96 од.;

Zeekr 001 - 77 од.;

BYD Song Plus - 73 од.

Загалом китайські автомобілі у 2025 році різко посилили свої позиції на українському ринку нових авто. За підсумками року їх частка сягнула понад 50%, а ключовим драйвером зростання стали електромобілі, які масово імпортувалися з Китаю напередодні завершення податкових пільг.