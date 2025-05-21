Религиозная организация хотела продать 440 автомобилей, ввезенных под прикрытием гуманитарной помощи

В Украине разоблачена схема продажи через интернет-платформу транспортных средств, ввезенных религиозной организацией в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Всего было ввезено около 440 авто.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

По данным ведомства, чаще всего в качестве гуманитарной помощи в Украину ввозятся транспортные средства, военная амуниция и технические средства для нужд ВСУ.

440 автомобилей и 9 тыс. патронов

Чтобы эти товары использовались по назначению, Гостаможслужба и Министерство обороны Украины осуществляют оперативный обмен информацией, позволяющий подтверждать получение гуманитарной помощи воинскими частями, а также выявлять факты незаконной деятельности.

Но в ходе проверок обнаружены многочисленные факты нарушений законодательства.

Так, разоблачена целая схема продажи через интернет-платформу транспортных средств, ввезенных религиозной организацией в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Всего организация ввезла около 440 авто, прикрываясь благотворительностью. В случае оформления их в режиме импорта таможенные платежи составили более 60 млн грн. Материалы были переданы в Нацполицию, а причастные задержаны.

В противном случае выявлен руководитель благотворительной организации, который на основании разрешений, выданных Национальной полицией Украины, осуществлял ввоз в Украину в качестве гуманитарной помощи нарезного охотничьего оружия и патронов к ней для ВСУ. Однако при проведении проверки установлены факты недекларирования запчастей к оружию, оптическим прицелам, глушителям и 9 тыс. патронов, а также нехватка отдельных единиц оружия в воинские части.

Также таможенники установили факты ввоза в Украину под видом гуманитарной помощи шлемов и бронежилетов на сумму около 100 млн. грн. на основании поддельных сертификатов конечного потребителя. Проверкой установлено, что военная амуниция не была передана ВСУ.

920 сообщений о возможных преступлениях

Всего с начала действия военного положения в Украине таможнями составлено уже 1339 протоколов о нарушении таможенных правил гуманитарной помощи. В 708 случаях получателями были воинские части.

Кроме того, в правоохранительные органы направлено 920 сообщений о возможных преступлениях, из которых 650 — по гуманитарной помощи для ВСУ.

Общая стоимость предметов правонарушений составила 548,2 млн. грн. По решениям судов наложены штрафы и применена конфискация на сумму 325 млн грн.

Напомним, с начала 2025 года таможенники зафиксировали 3288 случаев нарушения таможенных правил на общую сумму около 2,9 миллиарда гривен.