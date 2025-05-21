Релігійна організація хотіла продати 440 авто, ввезених під прикриттям гуманітарної допомоги

В Україні викрили схему продажу через інтернет-платформу транспортних засобів, ввезених релігійною організацією в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ. Всього було ввезено майже 440 авто.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

За даними відомства, найчастіше в якості гуманітарної допомоги в Україну ввозяться транспортні засоби, військова амуніція та технічні засоби для потреб ЗСУ.

440 авто та 9 тис. набоїв

Щоб ці товари використовувались за призначенням, Держмитслужба і Міністерство оборони України здійснюють оперативний обмін інформацією, який дозволяє підтверджувати отримання гуманітарної допомоги військовими частинами, а також виявляти факти незаконної діяльності.

Але у ході перевірок виявлено численні факти порушень законодавства.

Так, викрито цілу схему продажу через інтернет-платформу транспортних засобів, ввезених релігійною організацією в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ. Всього організація ввезла майже 440 авто, прикриваючись благодійністю. У разі оформлення їх у режимі імпорту митні платежі склали б понад 60 млн грн. Матеріали були передані до Нацполіції, а причетних осіб затримали.

В іншому випадку виявлено керівника благодійної організації, який на підставі дозволів, виданих Національною поліцією України, здійснював ввезення в Україну в якості гуманітарної допомоги нарізної мисливської зброї та набоїв до неї для ЗСУ. Однак, при проведенні перевірки встановлено факти недекларування запчастин до зброї, оптичних прицілів, глушників та 9 тис. набоїв, а також недоставляння окремих одиниць зброї до військових частин.

Також митники встановили факти ввезення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги шоломів та бронежилетів на суму близько 100 млн грн на підставі підроблених сертифікатів кінцевого споживача. Перевіркою встановлено, що військова амуніція не була передана ЗСУ.

920 повідомлень про можливі злочини

Загалом з початку дії воєнного стану в Україні митницями складено вже 1339 протоколів про порушення митних правил щодо гуманітарної допомоги. У 708 випадках отримувачами були військові частини.

Крім того, до правоохоронних органів направлено 920 повідомлень про можливі злочини, з яких 650 - щодо гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Загальна вартість предметів правопорушень склала 548,2 млн грн. За рішеннями судів накладено штрафи та застосовано конфіскацію на суму 325 млн грн.

Нагадаємо, з початку 2025 року митники зафіксували 3 288 випадків порушення митних правил на загальну суму близько 2,9 мільярда гривень.