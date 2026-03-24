Reuters пишет о дефиците дизтоплива в Украине уже в апреле: эксперт опровергает

Reuters написал, что дизтоплива в Украине будет достаточно до конца марта, а поставки в апреле под вопросом. В то же время директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявляет, что дефицита дизельного горючего в Украине пока нет и не ожидается. Топливо будут закупать и дальше, однако его стоимость пока остается неопределенной.

Об этом пишет Delo.ua.

Дизеля в Украине хватит до конца марта

В Украине дизельного топлива хватит до конца марта, однако в апреле поставки остаются неопределенными на фоне роста цен, сообщил Reuters со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании Enkorr.

Аналитики заявили, что поставки дизельного топлива на украинский рынок обеспечены до конца марта, а суточный импорт вырос на 3% и составил почти 17 000 метрических тонн, однако поставки на апрель остаются неопределенными на фоне роста цен.

При нынешних темпах импорта общий месячный объем может составить 522 000 тонн в марте, что почти соответствует объему в марте 2025 года.

Однако, по данным Enkorr, в апреле ситуация остается неясной, поскольку поставщики откладывают принятие решений до последнего момента.

Как сообщил изданию один из трейдеров, оптовые цены на дизельное топливо подскочили почти на 50% менее чем за месяц из-за войны на Ближнем Востоке. Если боевые действия будут продолжаться, цены поднимутся еще больше.

Что говорит эксперт топливного рынка

В то же время директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн опроверг заявления о дефиците горючего в апреле. Эксперт топливного рынка подчеркнул, что эти публикации являются результатом неправильного понимания содержания профессиональных обзоров ситуации на рынке.

По его словам, контрактование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано.

"Остальные объемы поставщики подтверждают, но остается вопрос цены. То есть это горючее будет приобретено, но цена еще не известна. Еще раз. Никакого дефицита нет и не предвидится. Тем более, очередей за дизелем по 85 грн почему-то нет", - подчеркнул директор Консалтинговой группы А-95

Ранее Куюн заявлял, что из-за зависимости Европы от импорта с Ближнего Востока уже на этой неделе цены дизельного горючего на украинских АЗС перейдут отметку в 90 гривен за литр.

Напомним, в Украине с 20 марта 2026 года стартовала программа кэшбека на горючее в рамках проекта "Национальный кэшбек". Программа будет действовать временно – до 1 мая 2026 года. В рамках программы компенсации украинцы могут получить частичное возмещение стоимости горючего, приобретенного на АЗС – участниках программы.