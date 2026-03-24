Reuters пише про дефіцит дизпалива в Україні вже у квітні: експерт спростовує

вантажівка
Дефіциту дизельного пального немає і не передбачається / Depositphotos

Reuters написав, що дизпалива в Україні вистачить до кінця березня, а поставки в квітні під питанням. Натомість директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн заявляє, що дефіциту дизельного пального в Україні наразі немає і не очікується. Паливо закуповуватимуть і надалі, однак його вартість поки залишається невизначеною.

Дизелю в Україні вистачить до кінця березня

В Україні дизельного пального вистачить  до кінця березня, проте у квітні поставки залишаються невизначеними на тлі зростання цін, повідомив Reuters з посиланням на аналітиків консалтингової компанії Enkorr.

Аналітики заявили, що постачання дизельного палива на український ринок забезпечено до кінця березня, а добовий імпорт зріс на 3% і склав майже 17 000 метричних тонн, проте постачання на квітень залишаються невизначеними на тлі зростання цін.

За нинішніх темпів імпорту загальний місячний обсяг може сягнути 522 000 тонн у березні, що майже відповідає обсягу у березні 2025 року.

Однак, за даними Enkorr, у квітні ситуація залишається неясною, оскільки постачальники відкладають ухвалення рішень до останнього моменту.

Як повідомив виданню один з трейдерів, оптові ціни на дизельне паливо підскочили майже на 50% менш як за місяць через війну на Близькому Сході. Якщо бойові дії будуть продовжуватися, ціни зростуть ще більше.

Що каже експерт паливного ринку

Натомість директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн спростував заяви про дефіцит пального у квітні. Експерт паливного ринку наголосив, що ці публікації є результатом неправильного розуміння змісту професійних оглядів ситуації на ринку. 

За його словами, контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано.

"Решту обсягів постачальники підтверджують, але залишається питання ціни. Тобто це пальне буде придбано, але ціна ще не відома. Ще раз. Ніякого дефіциту немає і не передбачається. Тим більше, черг за дизелем по 85 грн чомусь немає", - підкреслив директор Консалтингової групи А-95

Раніше Куюн заявляв, що через залежність Європи від імпорту з Близького Сходу вже цього тижня ціни дизельного пального на українських АЗС  перетнуть позначку у 90 гривень за літр. 

Нагадаємо, в Україні з 20 березня 2026 року стартувала програма кешбеку на пальне у межах проєкту “Національний кешбек”. Програма діятиме тимчасово — до 1 травня 2026 року. У межах програми компенсації українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС – учасниках програми.

Автор:
Світлана Манько