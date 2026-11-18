18 ноября в Киеве действуют ограничения движения на нескольких мостах через Днепр. Южный и Северный мосты работают по специальным схемам, на Подольском мостовом переходе возможны временные ограничения во время воздушной тревоги, а по мосту Патона организовано реверсивное движение.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Какие ограничения действуют

По актуальной информации, движение по столичным мостам организовано по таким правилам.

Южный мост

Проезд разрешен с регулируемым интервалом для:

автомобилей массой до 10 тонн включительно;

общественного транспорта общей массой 18 тонн.

В то же время движение с правого берега на левый остается закрытым.

Северный мост

Общественный и специальный транспорт может двигаться по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях.

Для легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта проезд запрещен.

Подольский мостовой переход

Движение с левого на правый берег может временно ограничивать примерно на 15 минут после начала воздушной тревоги.

Дарницкий мост и мост Метро

Оба моста открыты для движения без ограничений.

Мост имени Евгения Патона

На мосту действует реверсивная схема движения, которая меняется в зависимости от времени суток:

с 06:00 до 16:00 - движение с левого берега на правый;

с 16:00 до 24:00 - движение с правого берега на левый.

Что следует учесть водителям

При планировании поездок по Киеву водителям следует заранее проверять доступные маршруты и учитывать ограничения на Южном и Северном мостах, а также реверсивное движение на мосту Патона. Особое внимание следует уделять ситуации на Подольском мостовом переходе во время воздушных тревог.

Напомним, 17 ноября в Киеве перекрывали движение по Северному и Южному мостам в результате российских ударов. Общественный транспорт, маршруты которого пролегали эти переправы, курсировал с изменениями.