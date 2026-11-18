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Реверсивное движение и запрет для легковых автомобилей: как работают мосты Киева
18 ноября в Киеве действуют ограничения движения на нескольких мостах через Днепр. Южный и Северный мосты работают по специальным схемам, на Подольском мостовом переходе возможны временные ограничения во время воздушной тревоги, а по мосту Патона организовано реверсивное движение.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Какие ограничения действуют
По актуальной информации, движение по столичным мостам организовано по таким правилам.
- Южный мост
Проезд разрешен с регулируемым интервалом для:
- автомобилей массой до 10 тонн включительно;
- общественного транспорта общей массой 18 тонн.
В то же время движение с правого берега на левый остается закрытым.
- Северный мост
Общественный и специальный транспорт может двигаться по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях.
Для легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта проезд запрещен.
- Подольский мостовой переход
Движение с левого на правый берег может временно ограничивать примерно на 15 минут после начала воздушной тревоги.
- Дарницкий мост и мост Метро
Оба моста открыты для движения без ограничений.
- Мост имени Евгения Патона
На мосту действует реверсивная схема движения, которая меняется в зависимости от времени суток:
- с 06:00 до 16:00 - движение с левого берега на правый;
- с 16:00 до 24:00 - движение с правого берега на левый.
Что следует учесть водителям
При планировании поездок по Киеву водителям следует заранее проверять доступные маршруты и учитывать ограничения на Южном и Северном мостах, а также реверсивное движение на мосту Патона. Особое внимание следует уделять ситуации на Подольском мостовом переходе во время воздушных тревог.
Напомним, 17 ноября в Киеве перекрывали движение по Северному и Южному мостам в результате российских ударов. Общественный транспорт, маршруты которого пролегали эти переправы, курсировал с изменениями.