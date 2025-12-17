Запланована подія 2

Revolut запускает собственного мобильного оператора в Великобритании

wroclaw, poland, november, revolut
Стоимость подписки составит 12,50 фунтов. / Depositphotos

Лондонская финтех-компания Revolut, обслуживающая около 12 миллионов клиентов в Великобритании, объявила о запуске собственного мобильного оператора Revolut Mobile.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вbloomberg.

Стоимость подписки для пользователей, которые подключатся до 30 марта, составит 12,50 фунтов стерлингов в месяц (около 16,7 доллара США). После этой даты цена вырастет до 14,99 фунта.

Тариф предусматривает неограниченный доступ к 5G-интернету, звонкам и текстовым сообщениям, а также 20 ГБ роуминга в странах Европейского Союза и США. Среди дополнительных функций – возможность пользоваться несколькими номерами и глобальными сообщениями.

По данным Enders Analysis, Revolut будет пользоваться инфраструктурой Vodafone, оплачивая доступ американскому мобильному стартапу Gigs. Таким образом, компания присоединяется к сегменту мобильных виртуальных операторов (MVNO), которые уже занимают почти пятую часть мобильного рынка Великобритании.

Кроме Великобритании Revolut запускает аналогичное мобильное предложение в Польше, где имеет около 5 миллионов клиентов, и планирует постепенное развертывание сервиса на других рынках.

Запуск собственного мобильного оператора является частью стратегии диверсификации доходов и привлечения пользователей в более широкую экосистему сервисов Revolut. Подобный подход ранее задекларировали и конкуренты компании Klarna и Nubank.

В начале года Revolut открыл регистрацию пользователей в Украине через "Дію". В приложении уже можно создать личный профиль и воспользоваться услугами банка.

Автор:
Татьяна Гойденко
