Revolut запускає власного мобільного оператора у Великій Британії

Лондонська фінтех-компанія Revolut, яка обслуговує близько 12 мільйонів клієнтів у Великій Британії, оголосила про запуск власного мобільного оператора Revolut Mobile.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вbloomberg.

Вартість підписки для користувачів, які підключаться до 30 березня, становитиме 12,50 фунтів стерлінгів на місяць (близько 16,7 долара США). Після цієї дати ціна зросте до 14,99 фунтів.

Тариф передбачає необмежений доступ до 5G-інтернету, дзвінків і текстових повідомлень, а також 20 ГБ роумінгу в країнах Європейського Союзу та США. Серед додаткових функцій — можливість користуватися кількома номерами та глобальними повідомленнями.

За даними Enders Analysis, Revolut користуватиметься інфраструктурою Vodafone, сплачуючи за доступ американському мобільному стартапу Gigs. Таким чином компанія приєднується до сегмента мобільних віртуальних операторів (MVNO), які вже займають майже п’яту частину мобільного ринку Великої Британії.

Окрім Великої Британії, Revolut запускає аналогічну мобільну пропозицію в Польщі, де має близько 5 мільйонів клієнтів, і планує поступове розгортання сервісу на інших ринках.

Запуск власного мобільного оператора є частиною стратегії диверсифікації доходів та залучення користувачів до ширшої екосистеми сервісів Revolut. Подібний підхід раніше задекларували й конкуренти компанії — Klarna та Nubank.

Додамо, на початку року Revolut відкрив реєстрацію користувачів в Україні через "Дію". У застосунку вже можна створити особистий профіль і користуватися послугами банку.