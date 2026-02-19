Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,51

51,35

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Резерв+" временно останавливает работу из-за плановых технических работ: что надо знать

Резерв+
"Резерв+" временно недоступен 20 февраля / Минобороны

20 февраля с 00:00 до 03:00 сервисы приложения "Резерв+" будут недоступны из-за плановых работ в реестре "Оберег".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Временное отключение "Резерв+"

При проведении работ сервисы "Резерв+" не будут работать.

Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите его PDF-версию: на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF", отмечает пресс-служба.

Работы завершатся в 03:00, после чего сервисы возобновят работу в обычном режиме.

Также ранее сообщалось, что Минобороны тестирует дистанционную постановку на военный учет для мужчин в возрасте 18-24 лет через приложение "Резерв+".

Автор:
Ольга Опенько