"Резерв+" временно останавливает работу из-за плановых технических работ: что надо знать
20 февраля с 00:00 до 03:00 сервисы приложения "Резерв+" будут недоступны из-за плановых работ в реестре "Оберег".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Временное отключение "Резерв+"
При проведении работ сервисы "Резерв+" не будут работать.
Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите его PDF-версию: на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF", отмечает пресс-служба.
Работы завершатся в 03:00, после чего сервисы возобновят работу в обычном режиме.
Также ранее сообщалось, что Минобороны тестирует дистанционную постановку на военный учет для мужчин в возрасте 18-24 лет через приложение "Резерв+".