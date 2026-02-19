"Резерв+" тимчасово зупиняє роботу через планові технічні роботи: що треба знати

20 лютого з 00:00 до 03:00 сервіси застосунку “Резерв+” будуть недоступні через планові роботи у реєстрі “Оберіг”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Тимчасове відключення "Резерв+"

Під час проведення робіт сервіси "Резерв+" не працюватимуть.

Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте його PDF-версію: на головному екрані застосунку натисніть плюс та оберіть "Завантажити PDF", наголошує пресслужба.

Роботи завершаться о 03:00, після чого сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

Також раніше повідомлялося, що Міноборони тестує дистанційну постановку на військовий облік для чоловіків віком 18–24 років через застосунок “Резерв+”.