Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,51

51,35

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Резерв+" тимчасово зупиняє роботу через планові технічні роботи: що треба знати

Резерв+
"Резерв+" тимчасово недоступний 20 лютого / Міноборони

20 лютого з 00:00 до 03:00 сервіси застосунку “Резерв+” будуть недоступні через планові роботи у реєстрі “Оберіг”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Тимчасове відключення "Резерв+"

Під час проведення робіт сервіси "Резерв+" не працюватимуть.

Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте його PDF-версію: на головному екрані застосунку натисніть плюс та оберіть "Завантажити PDF", наголошує пресслужба.

Роботи завершаться о 03:00, після чого сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

Також раніше повідомлялося, що Міноборони тестує дистанційну постановку на військовий облік для чоловіків віком 18–24 років через застосунок “Резерв+”. 

Автор:
Ольга Опенько