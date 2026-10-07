Международные резервы Украины в сентябре сократились на $1,6 млрд: какие причины назвал НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2026 года, по предварительным данным, составили около 47,1 млрд. долларов США. По итогам сентября они снизились на 3,2%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

В регуляторе отметили, что текущий объем международных резервов достаточно для сохранения устойчивости валютного рынка — они обеспечивают финансирование 4 месяца будущего импорта.

Уменьшение резервов в сентябре было обусловлено валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами государства в иностранной валюте, которые превысили поступление от международных партнеров и конвертацию валюты по программе Ukraine Support Loan.

Факторы, определяющие динамику резервов в сентябре

На изменение объема международных резервов повлиял ряд факторов:

интервенции Нацбанка: согласно балансовым данным, регулятор в сентябре продал на валютном рынке почти 5,45 млрд. долларов США;

переоценка инструментов: вследствие переоценки финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют) и влияния других факторов резервы уменьшились на 368,3 млн. долларов США;

валютные поступления и госдолг: на валютные счета правительства в НБУ через счета Всемирного банка поступило 890,4 млн. долларов США.

Отдельно Украина получила 3,81 млрд. долларов США от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan. Эти средства не относят непосредственно к резервам из-за их целевого назначения.

Однако в сентябре правительство продало их НБУ за гривню для дальнейшего использования, что увеличило объем резервов (в то же время финансирование расходов в гривне стимулирует дальнейший спрос на валютном рынке, поэтому операции регулятора с этими средствами фактически выполняют перераспределительную функцию).

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в сентябре уплачено 195,7 млн. долларов США, в частности:

72,3 млн долларов США – задолженность перед Всемирным банком;

8,3 млн долларов США - обслуживание валютных ОВГЗ;

115,1 млн. долларов США — выплаты другим кредиторам.

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 254,3 млн. долларов США.

Данные о международных резервах составляются и публикуются ежемесячно регулятором: предыдущие показатели обнародуются не позднее седьмого дня месяца, а уточненные — не позднее 21-го.

Напомним, ранее сообщалось, что международные резервы Украины сократились до 48,7 млрд долл. Международные резервы Украины на 1 сентября составили 48,7 млрд долларов, сократившись за август на 5%. Основной причиной уменьшения стало сокращение объемов международной финансовой помощи на фоне сохранения валютных интервенций Национального банка на уровне, близком к июльскому.