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Міжнародні резерви України у вересні скоротилися на $1,6 млрд: які причини назвав НБУ

Долари
Міжнародні резерви України у вересні скоротилися на $1,6 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2026 року, за попередніми даними, становили близько 47,1 млрд доларів США. За підсумками вересня вони зменшилися на 3,2%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

У регуляторі зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку — вони забезпечують фінансування 4 місяця майбутнього імпорту. 

Зменшення резервів у вересні зумовлювалося валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами держави в іноземній валюті, які перевищили надходження від міжнародних партнерів і конвертацію валюти за програмою Ukraine Support Loan.

Чинники, що визначали динаміку резервів у вересні

На зміну обсягу міжнародних резервів вплинула низка чинників:

  • інтервенції Нацбанку: відповідно до балансових даних, регулятор у вересні продав на валютному ринку майже 5,45 млрд доларів США;
  • переоцінка інструментів: унаслідок переоцінки фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют) і впливу інших чинників резерви зменшилися на 368,3 млн доларів США;
  • валютні надходження та держборг: на валютні рахунки уряду в НБУ через рахунки Світового банку надійшло 890,4 млн доларів США.

Окремо Україна отримала 3,81 млрд доларів США від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Ці кошти не зараховуються безпосередньо до резервів через їхнє цільове призначення. 

Проте у вересні уряд продав їх НБУ за гривню для подальшого використання, що збільшило обсяг резервів (водночас фінансування витрат у гривні стимулює подальший попит на валютному ринку, тому операції регулятора з цими коштами фактично виконують перерозподільну функцію).

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у вересні сплачено 195,7 млн доларів США, зокрема:

  • 72,3 млн доларів США — заборгованість перед Світовим банком;
  • 8,3 млн доларів США — обслуговування валютних ОВДП;
  • 115,1 млн доларів США — виплати іншим кредиторам.

Крім того, Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 254,3 млн доларів США.

Дані про міжнародні резерви складаються та публікуються регулятором щомісяця: попередні показники оприлюднюються не пізніше сьомого дня місяця, а уточнені — не пізніше 21-го.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародні резерви України скоротилися до 48,7 млрд дол. Міжнародні резерви України станом на 1 вересня становили 48,7 млрд доларів, скоротившись за серпень на 5%. Основною причиною зменшення стало скорочення обсягів міжнародної фінансової допомоги на тлі збереження валютних інтервенцій Національного банку на рівні, близькому до липневого.

Автор:
Максим Кольц

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