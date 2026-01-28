Запланована подія 2

РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в четырех областях: где нет света

Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 700 населенных пунктов / Depositphotos

28 января в результате обстрелов врагом энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Также из-за непогоды без электроснабжения остаются более 700 населенных пунктов в Винницкой, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Тернопольской, Черниговской и Черкасской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают в круглосуточном режиме.

Графики отключений

Некрасов отметил, что в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии, поэтому ситуация остается сложной, действуют экстренные отключения. Замминистра подчеркнул, что возврат к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Также, 28 января по всей стране действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничение мощности для промышленности и бизнеса. В ряде регионов дополнительно применяются аварийные отключения.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Некрасов подчеркнул, что главной причиной вынужденных ограничений есть последствия обстрелов электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии.

По данным Минэнерго, самой сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в   материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько