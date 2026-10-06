РФ использует искусственный интеллект для планирования атак по Украине

Россия использует элементы искусственного интеллекта для планирования ударов по Украине, в частности, маршрутов атак и распознавания целей.

Как пишет Dilo, об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Юрий Черевашенко, информирует "Интерфакс-Украина".

Россияне планируют атаки с помощью ИИ

По его словам, точно определить масштабы применения искусственного интеллекта российскими военными пока сложно, однако украинская сторона уже фиксирует признаки его использования при планировании ударов.

"Точно оценить масштабы использования РФ искусственного интеллекта сложно, но мы видим элементы ИИ в их работе. В частности, в планировании ударов", - сказал Черевашенко.

Он привел в пример атаки по Одессе, которые длились долгое время и происходили волнами с очень короткими перерывами. По мнению представителя Воздушных сил, организовать такие удары без использования ИИ было бы очень сложно.

Черевашенко отметил, что минимум маршруты атак и распознавание целей российские военные уже могут планировать с помощью искусственного интеллекта.

В то же время, Украина развивает собственные технологии в этой сфере. Отвечая на вопрос, что ВСУ могут противопоставить использованию ИИ Россией, Черевашенко отметил, что украинские военные также внедряют искусственный интеллект, в частности, в автоматизированных турелях.

Отдельно заместитель командующего ПС рассказал о сложностях работы противовоздушной обороны в районе Черного моря. По его словам, именно это направление является одним из самых сложных для сил ПВО, поскольку с моря России значительно легче осуществлять атаки по Украине.

"Над морем контролировать небо гораздо труднее. Часть наших возможностей там просто невозможно использовать так же эффективно, как над сушей. Мы часто можем работать только на встречном курсе", – пояснил он.

Дополнительные трудности создают погодные условия. Шторм, туман и другие сложные метеорологические явления существенно усложняют работу украинского ПВО. В то же время, для российских войск море создает больше возможностей для выбора маршрутов и осуществления запусков.

Для защиты портов и побережья украинские военные, в частности, используют так называемые "дрономатки" – платформы, способные нести другие беспилотники. По словам Черевашенко, это позволяет увеличить продолжительность работы дронов в воздухе и организовывать их постоянное дежурство в определенных районах.

Он отметил, что защита морского побережья имеет свою специфику, поэтому украинские военные комбинируют разные доступные средства для противодействия воздушным атакам.

Напомним, украинский бизнес в 2026 году может понести от $4 млрд до $10 млрд прямых убытков из-за российских атак. Чтобы расширить возможности страхования военных рисков государство планирует ввести многоуровневую модель.