РФ використовує штучний інтелект для планування атак по Україні

Росія використовує елементи штучного інтелекту для планування ударів по Україні, зокрема маршрутів атак і розпізнавання цілей.

Як пише Dilo, про це заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Росіяни планують атаки за допомогою ШІ

За його словами, точно визначити масштаби застосування штучного інтелекту російськими військовими наразі складно, однак українська сторона вже фіксує ознаки його використання під час планування ударів.

"Точно оцінити масштаби використання РФ штучного інтелекту складно, але ми бачимо елементи ШІ в їхній роботі. Зокрема – у плануванні ударів", – сказав Черевашенко.

Він навів як приклад атаки по Одесі, які тривали протягом тривалого часу та відбувалися хвилями з дуже короткими перервами. На думку представника Повітряних сил, організувати такі удари без використання ШІ було б надзвичайно складно.

Черевашенко зазначив, що щонайменше маршрути атак і розпізнавання цілей російські військові вже можуть планувати за допомогою штучного інтелекту.

Водночас Україна розвиває власні технології у цій сфері. Відповідаючи на запитання, що ЗСУ можуть протиставити використанню ШІ Росією, Черевашенко зазначив, що українські військові також впроваджують штучний інтелект, зокрема в автоматизованих турелях.

Окремо заступник командувача ПС розповів про складнощі роботи протиповітряної оборони в районі Чорного моря. За його словами, саме цей напрямок є одним із найскладніших для Сил ППО, оскільки з моря Росії значно легше здійснювати атаки по Україні.

"Над морем контролювати небо значно важче. Частину наших можливостей там просто неможливо використати так само ефективно, як над сушею. Ми часто можемо працювати лише на зустрічному курсі", – пояснив він.

Додаткові труднощі створюють погодні умови. Шторм, туман та інші складні метеорологічні явища суттєво ускладнюють роботу української ППО. Водночас для російських військ море створює більше можливостей для вибору маршрутів та здійснення запусків.

Для захисту портів і узбережжя українські військові, зокрема, використовують так звані "дрономатки" – платформи, здатні нести інші безпілотники. За словами Черевашенка, це дає змогу збільшити тривалість роботи дронів у повітрі та організовувати їхнє постійне чергування у визначених районах.

Він наголосив, що захист морського узбережжя має свою специфіку, тому українські військові комбінують різні доступні засоби для протидії повітряним атакам.

Нагадаємо, український бізнес у 2026 році може зазнати від $4 млрд до $10 млрд прямих збитків через російські атаки. Щоб розширити можливості страхування воєнних ризиків, держава планує запровадити багаторівневу модель.