РФ нанесла удары по энергетическим объектам в нескольких областях: где нет света
В ночь на 14 ноября армия РФ нанесла ракетно-дроновые удары по энергетическим объектам в нескольких областях. В результате атак на утро остаются обесточенными потребители в Донецкой, Киевской и Одесской областях.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства энергетики Украины.
Указывается, что энергетики оперативно выполняют восстановительные работы на поврежденных объектах.
Графики отключений
В ведомстве напоминают, что сегодня применяются графики почасовых отключений для населения в объеме от 2 до 4 очередей и графики ограничения мощности для промышленности с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго.
Украинцев просят рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы, когда свет подается по графику.
Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.
Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.