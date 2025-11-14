РФ нанесла удары по энергетическим объектам в нескольких областях: где нет света

В ночь на 14 ноября армия РФ нанесла ракетно-дроновые удары по энергетическим объектам в нескольких областях. В результате атак на утро остаются обесточенными потребители в Донецкой, Киевской и Одесской областях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства энергетики Украины.

Указывается, что энергетики оперативно выполняют восстановительные работы на поврежденных объектах.

Графики отключений

В ведомстве напоминают, что сегодня применяются графики почасовых отключений для населения в объеме от 2 до 4 очередей и графики ограничения мощности для промышленности с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго.

Украинцев просят рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы, когда свет подается по графику.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

