РФ завдала ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях: де немає світла

Лінії електропередач, електроенергія
Внаслідок обстрілів є пошкодження енергетичної інфраструктури / Freepik

В ніч на 14 листопада армія РФ завдала ракетно-дронових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях. Внаслідок атак на ранок залишаються знеструмленими споживачі на Донеччині, Київщині та Одещині.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

 Зазначається, що енергетики оперативно виконують відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.

Графіки відключень

У відомстві нагадують, що сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень для населення обсягом від 2 до 4 черг та графіки обмеження потужності для промисловості з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України. 

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго.

Українців просять раціонально споживати електроенергію, особливо в години, коли світло подається за графіком.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками. 

Автор:
Світлана Манько