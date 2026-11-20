Россия намерена добиваться компенсации в размере около 222,3 млрд долларов в связи с замораживанием в Европейском Союзе части валютных резервов Центрального банка РФ. Об этом в пятницу, 20 ноября, заявила официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пригрозив также чувствительными ответными мерами в соответствии с принципом взаимности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По словам представительницы российского ведомства, эти требования закреплены в иске Центробанка РФ к бельгийскому депозитарию Euroclear, который Арбитражный суд Москвы удовлетворил в мае.

После того как в первые дни вторжения в Украину под западные санкции попали около 300 миллиардов долларов суверенных активов России, в Европе оказались заблокированы около 200 миллиардов долларов на банковских счетах и в хранившихся именно в Euroclear ценных бумагах.

Судебные решения в РФ и изъятие западных активов

Вслед за решением о взыскании ущерба российский суд удовлетворил заявление о его немедленном исполнении, а в июле отклонил апелляцию Euroclear. Через три месяца президент РФ Владимир Путин своим указом инициировал самое масштабное с начала войны изъятие активов европейских компаний, передав во временное управление ряд крупных бизнесов.

Какие компании попали под изъятие. В список вошли шесть заводов Nestle с годовой выручкой 2,5 миллиарда долларов, сеть супермаркетов "Ашан", насчитывающая более 200 торговых точек, активы французского производителя напольных покрытий Tarkett, а также сеть "Лемана О" (бывший бизнес Leroy Merlin).

Следующие потенциальные цели. По данным агентства Reuters, эти шаги стали ответом на европейские санкции, а в российском правительстве не исключают, что последующими под изъятие могут попасть российские подразделения итальянского банка UniCredit и австрийского Raiffeisen.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против 113 человек и компаний, включив в список самую богатую женщину РФ и почти 50 банков. Совет Европейского Союза 16 ноября расширил ограничения против России, добавив в санкционный перечень 12 физических и 101 юридическое лицо, в том числе финансовые учреждения, предприятия нефтяного сектора и бизнесменов, связанных с теневым флотом РФ.