Rheinmetall опередил Volkswagen по рыночной стоимости: что известно

Немецкий машиностроительный и вооруженный концерн Rheinmetall опередил крупнейшего в Европе автопроизводителя Volkswagen по рыночной стоимости, что является признаком резкого роста спроса инвесторов на акции оборонных компаний.

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Об этом пишет агентство R euters.

По состоянию на 13 марта рыночная капитализация Rheinmetall составила около 56,6 млрд евро (61,5 млрд долларов США) по сравнению с примерно 55,4 млрд евро у Volkswagen , что отражает разное состояние автопроизводителей и производителей оружия.

За последние недели акции оборонных предприятий по всей Европе резко возросли, что обусловлено попытками нарастить военные расходы в ответ на изменения в политике США.

Акции Rheinmetall оказались одними из самых крупных бенефициаров: с начала года их стоимость выросла более чем вдвое, а после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года они выросли более чем в двенадцать раз.

"Мы увидели явное смещение парадигмы в Европе по расходам на оборону. Это было вызвано риском прекращения поддержки США Украины в войне, а также пониманием того, что защита, предоставленная Европе, находится под угрозой, особенно в контексте потенциального конфликта с Россией", — отметили аналитики американской финансовой компании Jefferies.

"Впереди взрывной рост", — считает брокерская компания Hauck Aufhaeuser Investment Banking , добавив, что Rheinmetall должен извлечь выгоду из ожидаемого увеличения расходов на оборону благодаря своим инженерным ноу-хау, производственным возможностям и географии расположения.

Стоит отметить, что накануне в Rheinmetall заявили, что ожидается рост продаж на 25–30% в этом году. Крупнейший производитель боеприпасов в Европе делает ставку на рост расходов европейских лидеров, поддерживающих Украину в войне против России.