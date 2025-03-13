Rheinmetall випередив Volkswagen за ринковою вартістю: що відомо

Німецький машинобудівний та збройний концерн Rheinmetall випередив найбільшого в Європі автовиробника Volkswagen за ринковою вартістю, що є ознакою різкого зростання попиту інвесторів на акції оборонних компаній.

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Про це пише агентство Reuters.

Станом на 13 березня ринкова капіталізація Rheinmetall становила близько 56,6 млрд євро (61,5 млрд доларів США) порівняно з приблизно 55,4 млрд євро у Volkswagen, що відображає різний стан автовиробників та виробників зброї.

За останні тижні акції оборонних підприємств по всій Європі різко зросли, що зумовлено спробами наростити військові витрати у відповідь на зміни у політиці США.

Акції Rheinmetall виявилися одними з найбільших бенефіціарів: з початку року їхня вартість зросла більш ніж удвічі, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року вони зросли більш ніж у дванадцять разів.

"Ми побачили явний зсув парадигми в Європі щодо витрат на оборону. Це було викликано ризиком припинення підтримки США України у війні, а також розумінням того, що захист, наданий Європі, перебуває під загрозою, особливо в контексті потенційного конфлікту з Росією", — зазначили аналітики американської фінансової компанії Jefferies.

"Попереду вибухове зростання", — вважає брокерська компанія Hauck Aufhaeuser Investment Banking, додавши, що Rheinmetall має отримати вигоду з очікуваного збільшення витрат на оборону завдяки своїм інженерним ноу-хау, виробничим можливостям і географії присутності.

Варто зазначити, що напередодні у Rheinmetall заявили, що очікують зростання продажів на 25–30% цього року. Найбільший виробник боєприпасів у Європі робить ставку на зростання витрат європейських лідерів, які підтримують Україну у війні проти Росії.