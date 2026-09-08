Российская атака остановила одну из ТЭС ДТЭК

Россия осуществила несколько волн атак на одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате ударов станция прекратила производство электроэнергии, ее оборудование существенно повреждено.

Об этом информирует Dilo.ua со ссылкой на ДТЭК.

В компании не уточнили, какая именно теплоэлектростанция оказалась под ударом, а также не сообщили сроки возможного возобновления ее работы.

С начала полномасштабного вторжения российские войска атаковали теплоэлектростанции ДТЭК более 230 раз.

Напомним, в июне российские войска уже существенно повредили ТЭС ДТЭК. На тот момент компания сообщала о почти 230 атаках на свои теплоэлектростанции с начала полномасштабного вторжения, 11 из них пришлись на отопительный сезон 2025-2026 годов.

Также ДТЭК сообщала, что за время полномасштабной войны вложила в восстановление энергетики 31 млрд грн, из которых почти 19 млрд грн направили на ремонт и восстановление ТЭС.