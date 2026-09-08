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Российская атака остановила одну из ТЭС ДТЭК

Российская атака остановила одну из ТЭС ДТЭК
Российская атака остановила одну из ТЭС ДТЭК

Россия осуществила несколько волн атак на одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате ударов станция прекратила производство электроэнергии, ее оборудование существенно повреждено.

Об этом информирует Dilo.ua со ссылкой на ДТЭК.

В компании не уточнили, какая именно теплоэлектростанция оказалась под ударом, а также не сообщили сроки возможного возобновления ее работы.

С начала полномасштабного вторжения российские войска атаковали теплоэлектростанции ДТЭК более 230 раз.

Напомним, в июне российские войска уже существенно повредили ТЭС ДТЭК. На тот момент компания сообщала о почти 230 атаках на свои теплоэлектростанции с начала полномасштабного вторжения, 11 из них пришлись на отопительный сезон 2025-2026 годов.

Также ДТЭК сообщала, что за время полномасштабной войны вложила в восстановление энергетики 31 млрд грн, из которых почти 19 млрд грн направили на ремонт и восстановление ТЭС.

Автор:
Татьяна Гойденко

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