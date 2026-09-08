Російська атака зупинила одну з ТЕС ДТЕК

Росія здійснила кілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Унаслідок ударів станція припинила виробництво електроенергії, її обладнання суттєво пошкоджене.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на ДТЕК.

У компанії не уточнили, яка саме теплоелектростанція опинилася під ударом, а також не повідомили про терміни можливого відновлення її роботи.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували теплоелектростанції ДТЕК понад 230 разів.

Нагадаємо, у червні російські війська вже суттєво пошкодили ТЕС ДТЕК. На той момент компанія повідомляла про майже 230 атак на свої теплоелектростанції від початку повномасштабного вторгнення, 11 із них припали на опалювальний сезон 2025–2026 років.

Також ДТЕК повідомляла, що за час повномасштабної війни вклала у відновлення енергетики 31 млрд грн, з яких майже 19 млрд грн спрямували на ремонти та відновлення ТЕС.