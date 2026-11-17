Из-за российских атак часть маслично-экстракционных заводов в Украине временно приостановила работу. Несмотря на это, внутренний рынок снабжен маслом, а экспортные поставки продолжаются. За первую половину ноября Украина отправила за границу 230 тысяч тонн продукции.

Как пишет Dilo, об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Внутренний рынок Украины полностью обеспечен маслом, а имеющихся в Украине мощностей достаточно для переработки всего урожая. Поэтому оснований для беспокойства по поводу обеспечения внутреннего рынка нет", – отметил он.

По словам Высоцкого, часть предприятий остановилась из соображений безопасности и на время обновления после российских атак. После завершения ремонтных работ и стабилизации ситуации заводы будут постепенно возвращаться к работе.

Экспорт масла продолжается

Временная остановка отдельных предприятий не прекратила экспорт украинского растительного масла. По данным министра, с 1 по 15 ноября Украина экспортировала 230 тыс. тонн продукции.

В Минагрополитики продолжают следить за работой предприятий и влиянием атак на производство и экспорт. Для этого ведомство взаимодействует с профильными ассоциациями и участниками рынка.

Оценить возможные потери отрасли и последствия производства и экспорта можно будет после анализа ситуации в течение месяца.

Ранее сообщалось, что остановка всех маслоэкстракционных заводов агрохолдинга "Кернел", прекращение закупки подсолнечника, а также остановка "Дельта Уилмар Украина" и ОЭЗ "Потоки" усугубляют кризис в украинской масложировой отрасли.