Российские удары по энергетике, промышленности, железной дороге и портовой инфраструктуре усугубляют проблемы украинской экономики, перешедшей от слабого роста к сокращению. За девять месяцев 2026 года почти каждая пятая крупная компания, подавшая финансовую отчетность, была убыточна. Наибольшие потери понесли предприятия металлургии, энергетики и транспорта.

Как пишет Dilo, об этом говорится в статье делового издания IntelliNews.

Из 9 532 компаний с выручкой свыше 100 млн грн прибыльными были 7 692, или 81%. Год назад этот показатель составил 85%. Совокупная прибыль выросла всего на 4%, что значительно ниже уровня инфляции. Наибольший убыток среди крупных компаний зафиксировал "АрселорМиттал Кривой Рог" – 49,44 млрд грн. Далее следуют "Укрэнерго" с убытком 18,09 млрд грн и "Укрзализныця" – 9,71 млрд грн.

Именно эти три сектора – металлургия, энергетика и железнодорожная инфраструктура – подверглись интенсивным российским ударам в этом году, отмечает издание. Глубокий кризис наблюдается в сталелитейной отрасли: после ракетных ударов по доменным печам трех крупных предприятий в начале сентября около 90% украинских сталеплавильных мощностей оказались в простое, а выплавка стали в сентябре упала на 78,5% в годовом исчислении – до 131 тыс. тонн.

"АрселорМиттал Кривой Рог" с 11 октября перешел в режим холодной консервации и, по данным IntelliNews, будет оставаться в нем до завершения войны. В то же время "Метинвест" планирует постепенное восстановление "Запорожстали" и "Каметстали" после того, как по этим предприятиям за три месяца были нанесены удары 27 баллистическими ракетами.

"Сталь превратилась из экспортного двигателя в статью импортных расходов… Отрасль, на которую еще в прошлом году приходилось более 7% ВВП, теперь оставляет строителей с дефицитом около 200 тыс. тонн стального проката в месяц", – отмечает IntelliNews.

Авторы статьи добавляют, что кризис металлургии сопровождается проблемами в других секторах. За девять месяцев грузовые железнодорожные перевозки сократились на 18,6%, а дефицит подвижного состава усугубляет логистику.

Во внешней торговле ситуация также усугубилась. Экспорт товаров в III квартале упал на 13% в годовом исчислении, а торговый дефицит в сентябре достиг рекордных $7 млрд. По прогнозу Raiffeisen Research, по итогам года дефицит торговли может достичь $67 млрд против $47 млрд в 2025-м.

В статье также говорится, что правительство уже пересмотрело прогноз экспорта товаров и услуг: вместо ожидаемого роста на 3,1% теперь предполагается падение на 1,9% – до $52,9 млрд. Параллельно ухудшается бюджетная ситуация: за январь-сентябрь доходы общего фонда госбюджета отстали от плана на 231,8 млрд грн, или на 8,5%.

По данным IntelliNews, Украина будеть нуждаться в около $52,6 млрд внешнего финансирования в 2027 году, причем подтверждено лишь чуть более $20 млрд.

"Экономика перешла от медленного роста к сокращению. В III квартале ВВП снизился на 0,7% в годовом измерении, а правительство сократило прогнозы роста до 0,1% в этом году против предыдущих 1,6% и до 0,4% в 2027 году против 1,3%... Raiffeisen Research настроен пессимистичнее, прогнозируя сокращение экономики на 0,6% в 2026 году", – пишет издание.

Таким образом, последствия российских ударов не ограничиваются отдельными заводами или электростанциями. Они влияют на производство, экспорт, грузовые перевозки и финансовые результаты компаний, а также усиливают риски налоговых поступлений, от которых зависит финансирование государственных нужд во время войны.

Ранее в репортаже шведского издания Dagens Nyheter говорилось, что украинская тяжелая промышленность несет значительные потери из-за систематических российских ударов по шахтам, металлургическим предприятиям, энергетической и транспортной инфраструктуре. Разрушение производственных мощностей и перебои с электроснабжением вынуждают заводы сокращать или останавливать работу.