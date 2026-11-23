В Житомирской области в течение минувших суток и ночи в результате российских атак получила повреждения гражданская и железнодорожная инфраструктура региона. В частности, вражеский беспилотник нанес удар по тепловозу вблизи одной из железнодорожных станций.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, возгорания, возникшие на местах попадания после атаки, оперативно потушили подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Другие детали масштабов разрушений и возможного влияния на график движения поездов в регионе пока уточняются.

Напомним, Россия повредила в 2026 году больше локомотивов УЗ, чем за все предыдущие годы войны. С начала 2026 года из-за российских атак пострадало 310 локомотивов, тогда как за период с февраля 2022 года до конца 2025 года было повреждено 227 единиц.