У Житомирській області протягом минулої доби та ночі внаслідок російських атак зазнала пошкоджень цивільна та залізнична інфраструктура регіону. Зокрема, ворожий безпілотник завдав удару по тепловозу поблизу однієї із залізничних станцій.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, загоряння, які виникли на місцях влучань після атаки, оперативно загасили підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інші деталі щодо масштабів руйнувань та можливого впливу на графік руху поїздів у регіоні наразі уточнюються.

Нагадаємо, Росія пошкодила у 2026 році більше локомотивів УЗ, ніж за всі попередні роки великої війни. Від початку 2026 року через російські атаки постраждало 310 локомотивів, тоді як за період із лютого 2022-го до кінця 2025 року було пошкоджено 227 одиниць.