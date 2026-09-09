Росіяни вдарили по пасажирському потягу на Харківщині, є постраждалі

9 вересня близько 10:00 російський безпілотник типу Shahed атакував пасажирський потяг сполученням "Харків — Ізюм" на залізничній станції поблизу села Іскра.

Як пише Dilo, про це повідомила Ізююмська міська військова адміністрація.

Ворожий дрон поцілив у задню частину пасажирського потяга. Унаслідок удару виникла пожежа.

За попередніми даними, внаслідок атаки травмовано шість осіб. На місце події прибули бригади швидкої медичної допомоги, які надають потерпілим необхідну медичну допомогу.

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків влучання та гасінням пожежі. Інформація щодо стану поранених і масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, 2 вересня російський ударний безпілотник поцілив поблизу пасажирського поїзда №53/54 сполученням Одеса — Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці.