Россияне ударили по пассажирскому поезду в Харьковской области, есть пострадавшие

9 сентября около 10:00 российский беспилотник типа Shahed атаковал пассажирский поезд сообщением "Харьков — Изюм" на железнодорожной станции вблизи села Искра.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Изююмская городская военная администрация.

Вражеский дрон попал в заднюю часть пассажирского поезда. В результате удара возник пожар.

По предварительным данным, в результате атаки травмированы шесть человек. На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи, оказывающие пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Экстренные службы работают над ликвидацией последствий попадания и тушением пожара. Информация о состоянии раненых и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, 2 сентября российский ударный беспилотник попал вблизи пассажирского поезда №53/54 сообщением Одесса - Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги.