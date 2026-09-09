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Россияне ударили по пассажирскому поезду в Харьковской области, есть пострадавшие
9 сентября около 10:00 российский беспилотник типа Shahed атаковал пассажирский поезд сообщением "Харьков — Изюм" на железнодорожной станции вблизи села Искра.
Как пишет Dilo, об этом сообщила Изююмская городская военная администрация.
Вражеский дрон попал в заднюю часть пассажирского поезда. В результате удара возник пожар.
По предварительным данным, в результате атаки травмированы шесть человек. На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи, оказывающие пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
Экстренные службы работают над ликвидацией последствий попадания и тушением пожара. Информация о состоянии раненых и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, 2 сентября российский ударный беспилотник попал вблизи пассажирского поезда №53/54 сообщением Одесса - Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги.