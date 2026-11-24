Российские военные атаковали автомобиль бригады ДТЭК в Днепропетровской области. Удар FPV-дрона произошел 23 ноября вблизи одного из прифронтовых населённых пунктов, когда энергетики проверяли состояние линий электропередачи.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В результате атаки никто из работников не пострадал. В то же время, служебный автомобиль энергетиков получил повреждение.

В компании отмечают, что ремонтные и смотровые бригады продолжают работать даже в прифронтовых районах, несмотря на постоянную угрозу российских обстрелов.

Энергетики ежедневно выезжают на поврежденные участки сетей, чтобы поддерживать работу электроинфраструктуры и снабжать потребителей электроэнергией.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, недавно российские войска атаковали энергетические объекты компании ДТЭК в Одесской области. Без света остались более 52 тысяч семей.