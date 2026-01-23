Российский подсанкционный танкер потерял управление в Средиземном море — Bloomberg

Нефтяной танкер Progress, находящийся под санкциями ЕС и Великобритании за транспортировку российского сырья, вероятно, потерпел серьезную поломку у побережья Алжира.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Bloomberg.

На борту около 730 тысяч баррелей российской нефти

Согласно данным мониторинга Bloomberg, 19-летнее судно класса LR2 перевозило около 730 000 баррелей нефти марки Urals в направлении Суэцкого канала.

В среду днем танкер неожиданно покинул судоходные пути, сменив курс на север, а уже в четверг его статус обновился на "Не под управлением".

По состоянию на пятницу судно продолжает дрейфовать в восточном направлении со скоростью всего один узел, что указывает на критическую механическую неисправность.

Ужесточение контроля за "теневым флотом"

Ситуация с Progress разворачивается на фоне активизации борьбы западных союзников с нелегальным экспортом российских энергоресурсов.

В частности, в этот же четверг военно-морские силы Франции и партнеров были задержаны другим танкером с российской нефтью на аналогичном маршруте.

Судно Progress, недавно сменившее флаг на русский и перешедшее под управление петербургской компании "Легаси Марин", является частью так называемого "черного списка", насчитывающего более 600 танкеров.

Владельцы судна пока не предоставили официальных комментариев по поводу инцидента, оставляя открытым вопрос экологической безопасности и дальнейшей доли груза в акватории Средиземного моря.

Напомним, доходы России от нефти и газа в январе 2026 года будут на 46% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составят примерно до 420 млрд рублей ($5,41 млрд), что является самым низким показателем с августа 2020 года.