Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Наличный курс:

USD

43,40

43,31

EUR

50,95

50,79

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Российский подсанкционный танкер потерял управление в Средиземном море — Bloomberg

танкер
Подсанкционный танкер РФ столкнулся с трудом / Depositphotos

Нефтяной танкер Progress, находящийся под санкциями ЕС и Великобритании за транспортировку российского сырья, вероятно, потерпел серьезную поломку у побережья Алжира.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Bloomberg.

На борту около 730 тысяч баррелей российской нефти

Согласно данным мониторинга Bloomberg, 19-летнее судно класса LR2 перевозило около 730 000 баррелей нефти марки Urals в направлении Суэцкого канала.

В среду днем танкер неожиданно покинул судоходные пути, сменив курс на север, а уже в четверг его статус обновился на "Не под управлением".

По состоянию на пятницу судно продолжает дрейфовать в восточном направлении со скоростью всего один узел, что указывает на критическую механическую неисправность.

Ужесточение контроля за "теневым флотом"

Ситуация с Progress разворачивается на фоне активизации борьбы западных союзников с нелегальным экспортом российских энергоресурсов.

В частности, в этот же четверг военно-морские силы Франции и партнеров были задержаны другим танкером с российской нефтью на аналогичном маршруте.

Судно Progress, недавно сменившее флаг на русский и перешедшее под управление петербургской компании "Легаси Марин", является частью так называемого "черного списка", насчитывающего более 600 танкеров.

Владельцы судна пока не предоставили официальных комментариев по поводу инцидента, оставляя открытым вопрос экологической безопасности и дальнейшей доли груза в акватории Средиземного моря.

Напомним, доходы России от нефти и газа в январе 2026 года будут на 46% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составят примерно до 420 млрд рублей ($5,41 млрд), что является самым низким показателем с августа 2020 года.

Автор:
Татьяна Бессараб