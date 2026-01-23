Російський підсанкційний танкер втратив керування в Середземному морі – Bloomberg

Нафтовий танкер Progress, який перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії за транспортування російської сировини, ймовірно, зазнав серйозної поломки біля узбережжя Алжиру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.

На борту близько 730 тисяч барелів російської нафти

Згідно з даними моніторингу Bloomberg, 19-річне судно класу LR2 перевозило приблизно 730 000 барелів нафти марки Urals у напрямку Суецького каналу.

У середу вдень танкер несподівано залишив судноплавні шляхи, змінивши курс на північ, а вже в четвер його статус оновився на "Не під керуванням".

Станом на п'ятницю судно продовжує дрейфувати у східному напрямку зі швидкістю всього один вузол, що вказує на критичну механічну несправність.

Посилення контролю за "тіньовим флотом"

Ситуація з Progress розгортається на тлі активізації боротьби західних союзників із нелегальним експортом російських енергоресурсів.

Зокрема, у цей же четвер військово-морські сили Франції та партнерів затримали інший танкер із російською нафтою на аналогічному маршруті.

Судно Progress, яке нещодавно змінило прапор на російський та перейшло під управління петербурзької компанії "Легасі Марін", є частиною так званого "чорного списку", що налічує понад 600 танкерів.

Власники судна наразі не надали офіційних коментарів щодо інциденту, залишаючи відкритим питання екологічної безпеки та подальшої долі вантажу в акваторії Середземного моря.

Нагадаємо, доходи Росії від нафти й газу у січні 2026 року будуть на 46% меншими, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, і становитимуть приблизно до 420 млрд рублів ($5,41 млрд), що є найнижчим показником з серпня 2020 року.