Російський підсанкційний танкер втратив керування в Середземному морі – Bloomberg
Нафтовий танкер Progress, який перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії за транспортування російської сировини, ймовірно, зазнав серйозної поломки біля узбережжя Алжиру.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.
На борту близько 730 тисяч барелів російської нафти
Згідно з даними моніторингу Bloomberg, 19-річне судно класу LR2 перевозило приблизно 730 000 барелів нафти марки Urals у напрямку Суецького каналу.
У середу вдень танкер несподівано залишив судноплавні шляхи, змінивши курс на північ, а вже в четвер його статус оновився на "Не під керуванням".
Станом на п'ятницю судно продовжує дрейфувати у східному напрямку зі швидкістю всього один вузол, що вказує на критичну механічну несправність.
Посилення контролю за "тіньовим флотом"
Ситуація з Progress розгортається на тлі активізації боротьби західних союзників із нелегальним експортом російських енергоресурсів.
Зокрема, у цей же четвер військово-морські сили Франції та партнерів затримали інший танкер із російською нафтою на аналогічному маршруті.
Судно Progress, яке нещодавно змінило прапор на російський та перейшло під управління петербурзької компанії "Легасі Марін", є частиною так званого "чорного списку", що налічує понад 600 танкерів.
Власники судна наразі не надали офіційних коментарів щодо інциденту, залишаючи відкритим питання екологічної безпеки та подальшої долі вантажу в акваторії Середземного моря.
Нагадаємо, доходи Росії від нафти й газу у січні 2026 року будуть на 46% меншими, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, і становитимуть приблизно до 420 млрд рублів ($5,41 млрд), що є найнижчим показником з серпня 2020 року.