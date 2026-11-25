В ночь на 25 ноября армия РФ атаковала Белую Церковь и Белоцерковский район Киевской области. Повреждения получили "Эпицентр", отделение "Новой почты" и другие гражданские объекты, есть погибший.

Как пишет Dilo, об этом сообщает прессслужба Белоцерковской городской территориальной громады.

"На этот раз под ударом оказалась не только критическая инфраструктура. В результате атаки повреждения получили "Эпицентр", "Новая почта" и другие объекты гражданского бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек погиб.

Главы Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил , что погиб мужчина 1974 года рождения . Также он добавил, что в результате обстрела на автостоянке возник пожар, его ликвидировали.

Кроме того, повреждения получил заведение торговли.

Отметим, войска РФ систематически атакуют ТЦ "Эпицентр" и логистическую инфраструктуру "Новой почты".

Компания "Эпицентр" официально заявила о тотальном уничтожении сети после того, как российские войска менее чем за сутки атаковали ее торговые центры в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве. В результате вражеских ударов и масштабных пожаров в этих городах были пострадали среди гражданских и спасателей.

10 ноября российские войска нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" в Кропивницком.