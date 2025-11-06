Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру прифронтовых общин, ряд поездов курсирует с задержками (ФОТО)

В ночь на 6 ноября российские войска нанесли очередной удар по железнодорожной инфраструктуре прифронтовых общин. Ряд поездов задерживается.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

"Под ударом Харьковщина, где враг пытается тормозить сообщение с востоком страны, там поезда переведены на альтернативные маршруты, они продолжают движение. В Черниговской области были удары по направлениям, важным для поддержания связи с украинской севером", – говорится в сообщении.

На Днепропетровщине атакованы энергетическая инфраструктура железной дороги и одна из станций. В настоящее время движение там поддерживают резервные тепловозы.

Кулеба добавляет, что ряд поездов восточного направления следуют измененными маршрутами, в связи с чем задерживаются. Из-за повреждений на Донецком и Запорожском направлениях задержки – до пяти часов. Кроме того, поезд №733 Днепр – Киев движется со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика составляет меньше часа.

Продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Вице-премьер отметил, что десятки дронов практически каждую ночь целенаправленно и комплексно бьют по железной дороге.

В то же время "Укрзализныця" добавляет, что с задержками курсируют следующие поезда восточного направления:

№102 Херсон – Гусаровка;

№104 Львов – Гусаровка;

№712 Киев – Гусаровка;

№92 Одесса – Гусаровка.

До пяти часов задерживаются поезда (из-за повреждений в Донецком и Запорожском направлениях):

№31/32 Запорожье – Перемышль;

№119/120 Днепр – Хелм, которым также доставляются прицепные вагоны Павлоград – Киев;

№37/38 Запорожье – Киев.

"Также с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда в Сумской области, а также с Черниговщины в Киев", – говорится в сообщении УЗ.

Накануне в Минразвития предупредили, что "Укрзализныця" временно ограничивает курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения Краматорского направления по ходатайству Донецкой областной военной администрации. Теперь поезда дальнего сообщения курсируют только до станций Гусаровка или Барвинково.