Росія атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад, низка поїздів курсує із затримками (ФОТО)

У ніч проти 6 листопада російські війська завдали чергового удару по залізничній інфраструктурі прифронтових громад. Низка поїздів затримується.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

"Під ударом Харківщина, де ворог намагається гальмувати сполучення зі сходом країни, там потяги переведено на альтернативні маршрути, вони продовжують рух. У Чернігівській області були удари по напрямках, важливих для підтримання зв’язку з українською північчю", – йдеться в дописі.

На Дніпропетровщині атаковано енергетичну інфраструктуру залізниці та одну зі станцій. Наразі рух там підтримують резервні тепловози.

Кулеба додає, що низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, у зв'язку з чим затримуються. Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках затримки - до п'яти годин. Крім того, поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка становить менше години.

Наслідки обстрілу залізниці у ніч проти 6 листопада Наслідки обстрілу залізниці у ніч проти 6 листопада Наслідки обстрілу залізниці у ніч проти 6 листопада

Триває ліквідація наслідків обстрілів.

Віце-прем’єр зазначив, що десятки дронів практично щоночі цілеспрямовано та комплексно бʼють по залізниці.

Водночас "Укрзалізниця" додає, що із затримками курсують наступні поїзди східного напрямку:

№102 Херсон – Гусарівка;

№104 Львів – Гусарівка;

№712 Київ – Гусарівка;

№92 Одеса – Гусарівка.

До п'яти годин затримуються поїзди (через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках):

№31/32 Запоріжжя – Перемишль;

№119/120 Дніпро – Хелм, яким також доправляються причіпні вагони Павлоград – Київ;

№37/38 Запоріжжя – Київ.

"Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва", – йдеться в повідомленні УЗ.

Напередодні в Мінрозвитку попередили, що "Укрзалізниця" тимчасово обмежує курсування поїздів далекого та приміського сполучення Краматорського напрямку за клопотанням Донецької обл асної військової адміністрації. Тепер поїзди далекого сполучення курсують лише до станцій Гусарівка або Барвінкове.