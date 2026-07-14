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Россия дроном атаковала поезд: поврежден локомотив и обесточена контактная сеть

атака га железную дорогу
Россия атаковала поезд дроном / Минрозвития общин и территорий

14 июля российская армия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру. Российский беспилотник попал в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

На момент удара поезд был заранее остановлен, а локомотивная бригада эвакуирована. Благодаря этим действиям никто не пострадал.

По данным ведомства, в результате атаки поврежден локомотив и обесточена контактная сеть на перегоне. На месте работают все соответствующие службы.

"Россия систематически атакует украинскую железную дорогу, пытаясь нарушить работу критической транспортной инфраструктуры. Несмотря на это, железнодорожники оперативно ликвидируют последствия обстрелов и обеспечивают непрерывное движение поездов", - подчеркнули в Минразвитии.

Напомним, 3 июля в Днепропетровской области в результате удара российских дронов были повреждены два локомотива.

Автор:
Светлана Манько