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Росія дроном атакувала поїзд: пошкоджено локомотив та знеструмлено контактну мережу

атака га залізницю
Росія атакувала поїзд дроном / Мінрозвитку громад і територій

14 липня російська армія вкотре атакувала залізничну інфраструктуру. Російський безпілотник влучив у локомотив вантажного поїзда у Дніпропетровській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначаться, що на момент удару поїзд був завчасно зупинений, а локомотивна бригада евакуйована. Завдяки цим діям, ніхто не постраждав.

За даними відомства, внаслідок атаки пошкоджено локомотив та знеструмлено контактну мережу на перегоні. На місці працюють усі відповідні служби.

"Росія систематично атакує українську залізницю, намагаючись порушити роботу критичної транспортної інфраструктури. Попри це, залізничники оперативно ліквідовують наслідки обстрілів і забезпечують безперервний рух поїздів", - наголосили у Мінрозвитку.

Нагадаємо, 3 липня  у Дніпропетровській області внаслідок удару російських дронів було пошкоджено два локомотиви.

Автор:
Світлана Манько