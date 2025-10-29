Россия и Индия заключили соглашение о производстве пассажирских самолетов

Индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписала с подсанкционным российским концерном United Aircraft Corporation (UAC) соглашение о совместном производстве пассажирских самолетов SJ-100.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Соглашение подписано в Москве. HAL получит право на выпуск двухмоторных самолетов для внутреннего рынка, что станет первым случаем производства пассажирского самолета в Индии.

В то же время не уточняется, включает ли соглашение передачу Нью-Дели технологий или инвестиции.

Госкомпания Индии заявила, что впервые пассажирские самолеты будут производиться в стране, а "сотрудничество между HAL и UAC является результатом взаимного доверия".

HAL будет иметь право на изготовление двухмоторного узкофюзеляжного самолета SJ-100.

Bloomberg пишет, что объявление о соглашении появилось непосредственно перед запланированным визитом главы Кремля Владимира Путина в Индию в декабре, в то время, когда связи между двумя странами находятся под пристальным вниманием США.

Президент США Дональд Трамп не раз критиковал Нью-Дели за постоянные закупки российской сырой нефти и ввел 50% тарифы на индийские товары.

Напомним, недавно Индия и Китай возобновили прямое авиасообщение впервые за пять лет на фоне улучшения отношений между странами.