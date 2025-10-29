Запланована подія 2

Росія та Індія уклали угоду про виробництво пасажирських літаків

літак SJ-100
Пасажирський літак SJ-100 / Вікіпедія

Індійська державна компанія Hindustan Aeronautics Limited (HAL)  підписала з підсанкційним російським концерном United Aircraft Corporation (UAC) угоду про спільне виробництво пасажирських літаків SJ-100.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що угоду підписали в Москві. HAL отримає права на випуск двомоторних літаків для внутрішнього ринку, що стане першим випадком виробництва пасажирського літака в Індії. 

Водночас не уточнюється, чи включає угода передачу Нью-Делі технологій або ж інвестиції. 

Держкомпанія Індії заявила, що вперше пасажирські літаки вироблятимуть у країні, а "співпраця між HAL та UAC є результатом взаємної довіри". 

HAL матиме право на виготовлення двомоторного вузькофюзеляжного літака SJ-100. 

Bloomberg пише, що оголошення про угоду з'явилося безпосередньо перед запланованим візитом очільника Кремля Володимира Путіна до Індії в грудні, в той час, коли зв'язки між двома країнами знаходяться під пильною увагою США.

Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував Нью-Делі за постійні закупівлі російської сирої нафти та запровадив 50% тарифи на індійські товари.

Нагадаємо, нещодавно Індія та Китай відновили пряме авіасполучення вперше за п'ять років на тлі покращення відносин між країнами.

Автор:
Світлана Манько