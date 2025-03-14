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Россия использует криптовалюту для торговли нефтью — Reuters
Российская Федерация использует криптовалюту в торговле нефтью с Китаем и Индией, чтобы обойти западные санкции. Для этого российские нефтяные компании используют для расчетов биткоин, Ether и стейблкоин.
Об этом пишет агентство R euters, ссылаясь на свои источники.
Хотя Россия публично поощряла использование криптовалюты и прошлым летом приняла закон, разрешающий платежи в цифровой валюте в международной торговле, о ее использовании в торговле нефтью в стране ранее не сообщалось.
Некоторые российские нефтяные компании используют биткоин, Ether и стейблкоины, такие как Tether, для сглаживания конвертации китайских юаней и индийских рупий в российские рубли. По данным источников агентства, это небольшая, но растущая часть общего объема торговли нефтью в России.
Криптовалюты уже помогли находящимся под санкциями США странам, таким как Иран и Венесуэла, поддерживать свою экономику, избегая использования доллара.
К таким действиям РФ прибегла после того, как Венесуэла активизировала использование цифровой валюты при экспорте сырой нефти и топлива после того, как Вашингтон снова ввел санкции против Каракаса.
Отмечается, что задержки платежей из-за санкций стали серьезной проблемой для российской экономики. Президент США Дональд Трамп стремится улучшить отношения с Россией, поскольку он настаивает на прекращении войны в Украине, но пока неясно, будут ли сняты санкции.
Однако криптовалюта, вероятно, продолжит использоваться в торговле российской нефтью, даже если санкции будут сняты и доллар снова можно использовать. Это удобный инструмент, помогающий быстрее производить операции.
Аналитики отмечают, что основная часть российских нефтяных транзакций по-прежнему осуществляется за традиционные валюты, хотя существуют и другие обходные пути, включая использование, например, дирхама ОАЭ. Но цифровые валюты являются одним из методов обойти трудности с платежами. Анализ, проведённый Королевским объединенным институтом оборонных исследований Великобритании и Центром информационной устойчивости, также подтверждает это мнение.
Напомним, китайские покупатели снова начали активно покупать российскую нефть, поскольку ее стоимость снизилась. Грузоотправители и посредники нашли способы обойти санкции США. В особенности это облегчило ситуацию для небольших нефтеперерабатывающих компаний Китая.