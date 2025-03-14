Росія використовує криптовалюти для торгівлі нафтою — Reuters

Російська Федерація використовує криптовалюти в торгівлі нафтою з Китаєм та Індією, щоб обійти західні санкції. Для цього російські нафтові компанії використовують для розрахунків біткоїн, Ether і стейблкоїни.

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Про це пише агентство Reuters, посилаючись на свої джерела.

Хоча Росія публічно заохочувала використання криптовалюти і минулого літа ухвалила закон, що дозволяє платежі в цифровій валюті в міжнародній торгівлі, про її використання у торгівлі нафтою в країні раніше не повідомлялося.

Деякі російські нафтові компанії використовують біткоїн, Ether і стейблкоїни, такі як Tether, для згладжування конвертації китайських юанів та індійських рупій у російські рублі. За даними джерел агентства, це невелика, але зростаюча частина загального обсягу торгівлі нафтою в Росії.

Криптовалюти вже допомогли країнам, які перебувають під санкціями США, таким як Іран і Венесуела, підтримувати свою економіку, уникаючи використання долара.

Дії РФ відбулися після того, як Венесуела активізувала використання цифрової валюти при експорті сирої нафти і палива після того, як Вашингтон знову ввів санкції проти Каракаса.

Зазначається, що затримки платежів через санкції стали серйозною проблемою для російської економіки. Президент США Дональд Трамп прагне покращити відносини з Росією, оскільки він наполягає на припиненні війни в Україні, але поки неясно, чи буде знято санкції.

Однак криптовалюта, ймовірно, продовжить використовуватись у торгівлі російською нафтою, навіть якщо санкції буде знято і долар знову можна буде використати. Це зручний інструмент, що допомагає швидше проводити операції.

Аналітики відзначають, що основна частина російських нафтових транзакцій, як і раніше, здійснюється за традиційні валюти, хоча існують і інші обхідні шляхи, включаючи використання, наприклад, дирхама ОАЕ. Але цифрові валюти є одним із численних способів обійти проблеми з платежами. Аналіз, проведений Королівським об'єднаним інститутом оборонних досліджень Великобританії та Центром інформаційної стійкості, також підтверджує цю думку.

Нагадаємо, китайські покупці знову почали активно купувати російську нафту, оскільки її вартість знизилася. Вантажовідправники та посередники знайшли способи обійти санкції США. Особливо це полегшило ситуацію для невеликих нафтопереробних компаній Китаю.