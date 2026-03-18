Россия не может увеличить поставки нефти, несмотря на рост мировых цен – Reuters

Россия не может в полной мере воспользоваться скачком мировых цен на нефть, вызванным войной на Ближнем Востоке, поскольку атаки дронов на экспортную инфраструктуру и неблагоприятные погодные условия ограничивают экспорт ее нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ряд азиатских государств, в том числе Таиланд, Индонезия и Шри-Ланка, проявили готовность к закупке российской нефти.

Это стало возможным после того, как США выдали новую лицензию, позволяющую странам временно покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 11 апреля, для компенсации глобального дефицита.

Кроме того, государственные нефтяные компании Китая возобновили поиск российского сырья после четырехмесячной паузы. Однако удовлетворить этот спрос в полном объеме российские экспортеры пока не в состоянии.

Падение объемов отгрузки

Объем отгрузки нефти из трех главных западных портов России – Приморская, Усть-Луга и Новороссийска – может упасть до 1,7 миллиона баррелей в день в марте, что меньше первоначального плана в 1,8 миллиона баррелей в день в месяц.

Международное энергетическое агентство (МЭА) уже зафиксировало, что в феврале экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из РФ опустился до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Влияние атак дронов и штормов

Как пишет Reuters, наиболее критическая ситуация наблюдается в порту Новороссийска, где загрузка в марте может сократиться вдвое по сравнению с февралем.

Работа терминалов постоянно прерывается из-за регулярных ударов дронов, один из которых привел к полной остановке отгрузки.

Дополнительным фактором стали длительные штормы, из-за которых график экспортных и транзитных потоков нефти отстает уже на 10 дней. Эти логистические проблемы не позволяют Кремлю получить максимальную прибыль от высоких мировых цен.

Напомним, в марте доходы России от нефти и газа, по прогнозам, упадут на 52% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года – до 520 млрд рублей ($6,4 млрд). Основными причинами называют более слабые цены на нефть и укрепление рубля.