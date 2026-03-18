Росія не може збільшити поставки нафти, попри зростання світових цін – Reuters

Росія не може повною мірою скористатися стрибком світових цін на нафту, спричиненим війною на Близькому Сході, оскільки атаки дронів на експортну інфраструктуру та несприятливі погодні умови обмежують експорт її нафти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що низка азійських держав, серед яких Таїланд, Індонезія та Шрі-Ланка, виявили готовність до закупівлі російської нафти.

Це стало можливим після того, як США видали нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати російську нафту, завантажену на танкери до 11 квітня, для компенсації глобального дефіциту.

Крім того, державні нафтові компанії Китаю відновили пошук російської сировини після чотиримісячної паузи. Однак задовольнити цей попит у повному обсязі російські експортери наразі не в змозі.

Падіння обсягів відвантаження

Обсяг відвантаження нафти з трьох головних західних портів Росії — Приморська, Усть-Луги та Новоросійська — може впасти до 1,7 мільйона барелів на день у березні, що менше початкового плану в 1,8 мільйона барелів на день на місяць.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) вже зафіксувало, що в лютому експорт сирої нафти та нафтопродуктів з РФ опустився до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Вплив атак дронів та штормів

Як пише Reuters, найбільш критична ситуація спостерігається у порту Новоросійська, де завантаження у березні може скоротитися вдвічі порівняно з лютим.

Робота терміналів постійно переривається через регулярні удари дронів, один з яких призвів до повної зупинки відвантаження.

Додатковим фактором стали тривалі шторми, через які графік експортних та транзитних потоків нафти відстає вже на 10 днів. Ці логістичні проблеми не дозволяють Кремлю отримати максимальний прибуток від високих світових цін.

Нагадаємо, у березні доходи Росії від нафти та газу, за прогнозами, впадуть на 52% порівняно з аналогічним місяцем 2025 року - до 520 млрд рублів ($6,4 млрд). Основними причинами називають слабші ціни на нафту та зміцнення рубля.