Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,14

--0,18

EUR

48,30

--0,14

Наличный курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,78

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия остается главным поставщиком ядерного топлива в США

АЭС
Фото: Xcel Energy

По данным Министерства энергетики США, Россия осталась главным поставщиком топлива для ядерных реакторов в Соединенные Штаты в прошлом году, даже после вступления в силу запрета на импорт обогащенного урана из РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Bloomberg .

Россия обеспечила 20% обогащенного урана, используемого в атомных реакторах США. В 2023 году этот показатель составлял около 27%.

Агентство подчеркивает, что поставки продолжались, несмотря на законодательство, запрещающее импорт реакторного топлива из РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Эти цифры появились на фоне призыва администрации президента США Дональда Трампа в Европу и другие страны ограничить зависимость от российской нефти и газа.

Запрет, который вступил в силу в августе 2024 года, позволяет Министерству энергетики выдавать разрешения до 2028-го, если альтернативный источник недоступен или импорт считается отвечающим национальным интересам.

Как пишет Bloomberg, среди получивших разрешения есть Constellation Energy Corp. и Centrus Energy Corp.

Агентство отмечает, что в 2024 году Конгресс выделил Министерству энергетики миллиарды долларов на восстановление почти бездействующей инфраструктуры страны по производству реакторного топлива. Ожидается, что ведомство в скором времени начнет осваивать эти средства.

После того, как Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным поставщиком его американская компания Westinghouse. Поставщиком обогащенного урана, используемого для производства топлива Westinghouse, является британская компания Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).

Автор:
Светлана Манько