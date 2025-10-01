Россия остается главным поставщиком ядерного топлива в США

По данным Министерства энергетики США, Россия осталась главным поставщиком топлива для ядерных реакторов в Соединенные Штаты в прошлом году, даже после вступления в силу запрета на импорт обогащенного урана из РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Bloomberg .

Россия обеспечила 20% обогащенного урана, используемого в атомных реакторах США. В 2023 году этот показатель составлял около 27%.

Агентство подчеркивает, что поставки продолжались, несмотря на законодательство, запрещающее импорт реакторного топлива из РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Эти цифры появились на фоне призыва администрации президента США Дональда Трампа в Европу и другие страны ограничить зависимость от российской нефти и газа.

Запрет, который вступил в силу в августе 2024 года, позволяет Министерству энергетики выдавать разрешения до 2028-го, если альтернативный источник недоступен или импорт считается отвечающим национальным интересам.

Как пишет Bloomberg, среди получивших разрешения есть Constellation Energy Corp. и Centrus Energy Corp.

Агентство отмечает, что в 2024 году Конгресс выделил Министерству энергетики миллиарды долларов на восстановление почти бездействующей инфраструктуры страны по производству реакторного топлива. Ожидается, что ведомство в скором времени начнет осваивать эти средства.

После того, как Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным поставщиком его американская компания Westinghouse. Поставщиком обогащенного урана, используемого для производства топлива Westinghouse, является британская компания Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).