Росія залишається головним постачальником ядерного палива до США

За даними Міністерства енергетики США, Росія залишилася головним постачальником палива для ядерних реакторів до Сполучених Штатів в минулому році, навіть після набуття чинності заборони на імпорт збагаченого урану з РФ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що Росія забезпечила 20% збагаченого урану, що використовується в атомних реакторах США. У 2023 році цей показник складав близько 27%.

Агентство підкреслює, що поставки продовжувалися попри законодавство, яке забороняє імпорт реакторного палива з РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

Ці цифри з’явились на тлі заклику адміністрації президента США Дональда Трампа до Європи та інших країн обмежити залежність від російської нафти та газу.

Заборона, яка набула чинності у серпні 2024 року, дозволяє Міністерству енергетики видавати дозволи до 2028-го, якщо альтернативне джерело недоступне або якщо імпорт вважається таким, що відповідає національним інтересам.

Як пише Bloomberg, серед тих, хто отримав дозволи, є Constellation Energy Corp. і Centrus Energy Corp.

Агентство зазначає, що у 2024 році Конгрес виділив Міністерству енергетики мільярди доларів на відновлення майже недіючої інфраструктури країни з виробництва реакторного палива. Очікується, що відомство незабаром почне освоювати ці кошти.

Додамо, що після того, як Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним постачальником його американська компанія Westinghouse. А постачальником збагаченого урану, який використовується для виробництва палива Westinghouse, є британська компанія Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).