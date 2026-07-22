Россия остановила продажу гособлигаций: инвесторы отказываются покупать долг РФ

Министерство финансов РФ приняло решение приостановить аукционы по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ). Шаг сделан для стабилизации ситуации на рынке после серии неудачных торгов и на фоне опасений инвесторов относительно возможной паузы или разворота в цикле смягчения денежно-кредитной политики Центробанка РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

В третьем квартале Минфин РФ планировал выпустить госдолг на 1,5 триллиона рублей ($19 миллиардов) как основной источник покрытия дефицита федерального бюджета, разрастающегося из-за продолжающейся войны против Украины.

Однако ведомство заранее отменило аукцион 8 июля, а через неделю вообще не смогло продать ценные бумаги из-за отсутствия приемлемых заявок. Всего за июль удалось привлечь всего 10 миллиардов рублей.

Главные детали кризиса на рынке госдолга РФ

План заимствований и дефицит: во внутренние заимствования стали основным инвентарем финансирования бюджета. Из годовой программы финансирования в 5,5 триллиона рублей почти 4 триллиона должны поступить от ОФЗ, Фонда национального благосостояния и приватизации. Однако при заложенном в год дефиците в 3,8 триллиона рублей, реальная дыра в бюджете за первые шесть месяцев уже достигла 3,7 триллиона рублей.

внутренние заимствования стали основным инвентарем финансирования бюджета. Из годовой программы финансирования в 5,5 триллиона рублей почти 4 триллиона должны поступить от ОФЗ, Фонда национального благосостояния и приватизации. Однако при заложенном в год дефиците в 3,8 триллиона рублей, реальная дыра в бюджете за первые шесть месяцев уже достигла 3,7 триллиона рублей. Позиция Центрального банка: после понижения ключевой ставки до 14,25% регулятор заявил, что пространство для дальнейшего смягчения сужается.

Реакция рынка и индексов: хотя главный индекс гособлигаций на Московской бирже немного вырос после объявления о приостановке аукционов, с начала месяца он все равно остается в минусе примерно на 1,2%.

Причины распродаж: инвестиционный директор московской компании "Астра Ассет Менеджмент" Дмитрий Полевой отметил, что решение приостановить аукционы правильно, поскольку дает рынку возможность взять паузу, отдохнуть и переоценить справедливую стоимость. По его словам, недавняя распродажа была вызвана преимущественно техническими факторами — использованием заемных средств инвесторами и постоянным оттоком денег из публичных инвестиционных фондов.

Альтернативные источники: Дмитрий Полевой также предполагает, что дополнительные потребности в финансировании будут перекрываться альтернативными источниками или бумагами с плавающей ставкой. При этом план по выпуску ОФЗ с фиксированной ставкой могут увеличить максимум на 1–1,5 триллиона рублей, чтобы компенсировать влияние более крепкого рубля на базовые нефтегазовые доходы.

Позиция аналитиков и влияние топливного кризиса

Аналитики отмечают, что главная проблема заключается не в способности российского Минфина упускать долг, а в его способности делать это на приемлемых условиях. Правительство не желает фиксировать долгосрочные заимствования по нынешним высоким процентам.

Экономистка из центральной и восточной Европы и России Екатерина Власова отмечает, что непосредственным двигателем волатильности является неопределенность реакции Банка России на топливный кризис. Большинство аналитиков ожидают, что ставки останутся по-прежнему на ближайшем заседании, но рынки все еще закладывают значительный риск их повышения. По мнению экспертов, колебания должны утихнуть, как только Центробанк предоставит более четкие ориентиры.

В последний раз Россия полностью приостанавливала аукционы внутреннего долга в 2022 году, когда Центробанк поднял ключевую ставку до 20% после полномасштабного вторжения в Украину. Тогда регулярные выпуски ОФЗ возобновились только семь месяцев спустя.

Напомним, российские акции падают 18 недель подряд – это самая длинная серия с 1997 года. Фондовый рынок РФ завершил неделю сильнейшим падением почти через четыре года. Индекс Мосбиржи снизился на 8,72% - до 1958,4 пункта, что стало минимальным уровнем с октября 2022 года.