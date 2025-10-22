Россия отправила первую нефть на новый НПЗ в Грузии

Российская компания "Русснефть" отправила первую партию нефти на вновь построенный нефтеперерабатывающий завод "Пулевые" в Грузии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что это первая известная поставка нефти из России на грузинский завод после завершения его строительства.

Согласно данным системы отслеживания судов LSEG и отраслевых источников, 6 октября танкер Kayseri доставил 105 340 метрических тонн нефти марки Siberian Light из российского порта Новороссийск в нефтяной терминал Пулеви.

Завод Пулевой начал свою работу в октябре с начальной мощностью переработки около 1,2 миллиона тонн нефти в год, или около 24 тысяч баррелей в день.

Грузинское правительство рассматривает запуск НПЗ как шаг к уменьшению зависимости от импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана. Завод должен обеспечивать поставки горючего как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Россия стремится диверсифицировать экспорт энергоресурсов, преодолевая последствия западных санкций, введенных из-за войны войны в Украине.

Reuters напоминает, что у России и Грузии нет официальных дипломатических отношений с 2008 года. Однако под руководством партии «Грузинская мечта» Тбилиси усугубил экономические связи с РФ, тогда как отношения с западными странами резко ухудшились.

Заметим, атаки украинских дронов по российским НПЗ будут сдерживать объемы переработки нефти в России по меньшей мере до середины 2026 года.

В настоящее время в РФ сократили переработку нефти примерно на 500 000 баррелей в сутки.