Россия отправила первую нефть на новый НПЗ в Грузии
Российская компания "Русснефть" отправила первую партию нефти на вновь построенный нефтеперерабатывающий завод "Пулевые" в Грузии.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что это первая известная поставка нефти из России на грузинский завод после завершения его строительства.
Согласно данным системы отслеживания судов LSEG и отраслевых источников, 6 октября танкер Kayseri доставил 105 340 метрических тонн нефти марки Siberian Light из российского порта Новороссийск в нефтяной терминал Пулеви.
Завод Пулевой начал свою работу в октябре с начальной мощностью переработки около 1,2 миллиона тонн нефти в год, или около 24 тысяч баррелей в день.
Грузинское правительство рассматривает запуск НПЗ как шаг к уменьшению зависимости от импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана. Завод должен обеспечивать поставки горючего как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Россия стремится диверсифицировать экспорт энергоресурсов, преодолевая последствия западных санкций, введенных из-за войны войны в Украине.
Reuters напоминает, что у России и Грузии нет официальных дипломатических отношений с 2008 года. Однако под руководством партии «Грузинская мечта» Тбилиси усугубил экономические связи с РФ, тогда как отношения с западными странами резко ухудшились.
Заметим, атаки украинских дронов по российским НПЗ будут сдерживать объемы переработки нефти в России по меньшей мере до середины 2026 года.
В настоящее время в РФ сократили переработку нефти примерно на 500 000 баррелей в сутки.