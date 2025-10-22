Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Росія відправила першу нафту на новий НПЗ у Грузії

НПЗ
Росія відправила першу партію нафти на НПЗ "Кулеві". Фото: spress.ge

Російська компанія "Русснефть"  відправила першу партію нафти на новозбудований нафтопереробний завод "Кулеві" у Грузії .

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters.    

Зазначається, що це перше відоме постачання нафти з Росії на грузинський завод після завершення його будівництва

Згідно з даними системи відстеження суден LSEG та галузевих джерел, 6 жовтня танкер Kayseri доставив 105 340 метричних тонн нафти марки Siberian Light із російського порту Новоросійськ до нафтового термінала Кулеві.

Завод «Кулеві» розпочав свою роботу у жовтні з початковою потужністю перероблення близько 1,2 мільйона тонн нафти на рік, або близько 24 тисяч барелів на день.

Грузинський уряд розглядає запуск НПЗ як крок до зменшення залежності від імпорту палива з Росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії та Казахстану. Завод має забезпечувати постачання пального як на внутрішній ринок, так і на експорт.

Натомість Росія прагне диверсифікувати експорт енергоресурсів, долаючи наслідки західних санкцій, запроваджених через війну в Україні.

Reuters нагадує, що Росія і Грузія не мають офіційних дипломатичних відносин з 2008 року. Однак під керівництвом партії «Грузинська мрія» Тбілісі поглибив економічні зв’язки з РФ, тоді як відносини із західними країнами різко погіршилися.

Зауважимо, атаки  українських дронів по російських НПЗ стримуватимуть обсяги переробки нафти в Росії щонайменше до середини 2026 року.

Наразі в РФ скоротили переробку нафти приблизно на 500 000 барелів на добу.

Автор:
Світлана Манько