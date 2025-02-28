Россия получила германские прицелы на 800 тыс. долларов в обход санкций – расследование

Немецкая компания Kilic Feintechnik поставляла высокотехнологичные прицелы в Россию, несмотря на международные санкции. За время полномасштабного вторжения РФ получила эти оптические устройства через турецкую компанию-прокладку на сумму около 800 тыс. рублей. долларов.

Об этом говорится в расследовании StateWatch Media.

Официально маркированные как "не для военного использования" эти прицелы активно рекомендуются российскими военными инструкторами для боевых действий.

Журналисты Trap Aggressor получили уникальные документы, подтверждающие незаконную поставку.

Немецкая оптика на вооружении российских военных

В сентябре 2023 года Марат Сутаев, инструктор по военной подготовке российских окупантов, опубликовал обзор прицела MAK Kilic – MAKpro 5. Он назвал этот прицел идеальным для боевых условий и подчеркнул, что его можно без проблем приобрести в центре Москвы.

Этот прицел, как и другая продукция Kilic Feintechnik, остается в открытом доступе в России. Доказательством тому является ежегодная выставка оружия Orëlexpo, проходившая в "Гостином дворе" неподалеку от Кремля. В 2023 и 2024 годах на выставке были представлены прицелы MAK, хотя сама немецкая компания официально не участвовала. Их продукцию демонстрировала группа компаний ЦЭК – российский производитель военных технологий.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину дела у компании пошли вверх и уже в 2023 году прибыль "ЦЭК" составила 1,9 млрд рублей или же более 22 млн долларов.

Кто снабжает оптику в обход санкций

Производитель прицелов – Kilic Feintechnik GmbH, основанная в 2002 году в городе Швебхайм (Германия). Компания управляет Али Килич, а его сын Михаэль Али Килич возглавляет MAK CET GmbH, зарегистрированную по тому же адресу.

Основная продукция Mak Group – кронштейны и аксессуары для оружия, отвечающие военным стандартам НАТО. Однако компания расширила производство и начала выпускать свои прицелы.

На российском сайте Tut.ru, принадлежащем компании "ЦЭК", продукция MAK открыто позиционируется как военная:

"Будь-який коліматор МАК відповідає жорстким вимогам військових стандартів блоку НАТО, повністю позбавлений недоліків і готовий працювати у нелюдських умовах. Наприклад, коліматорний приціл MAKdot SXP можна ставити як на пістолети, гладкоствольні рушниці, так і на великокаліберний кулемет. За компактним розміром прихована конструкція, що не вбивається, і висока надійність", — зазначено в повідомленні.

Обход санкций: турецкий "виртуальный офис"

В преддверии полномасштабного вторжения Kilic Feintechnik GmbH поставляла свою продукцию в Россию напрямую. Но суммы были значительно меньше. К примеру, за 2021 год компания продала товаров в РФ на 86460 долларов. В 2020 году – на 238 565 долларов. Общая сумма поставок с 2014 года по 2022 год составила 719 050 долларов, то есть даже меньше, чем за время великой войны.

В расследовании отмечается, что согласно таможенным документам поставки прицелов осуществляла компания Yagmur Global Dis Ticaret Limited Sirketi, зарегистрированная в Турции 4 июля 2022 года – незадолго после начала большой войны.

То есть сразу после начала полномасштабного вторжения, россияне вдруг массово увлеклись охотой и начали заказывать немецкие качественные прицелы. Вот совсем "не для военного использования".

Юридический адрес этой компании находится в бизнес-центре EOfis в Анкаре, предоставляющем услуги виртуальных офисов. Там же зарегистрирован интернет-магазин Mak Meos, использующий тот же логотип, что и Kilic Feintechnik.

В отличие от немецкого производителя Mak Meos открыто продает баллистические очки, военные берцы и оптические механизмы, не скрывая военного назначения продукции.

Контрабанда, которую игнорирует ЕС

Немецкая компания формально отрицает военное использование своих прицелов, однако их продукция не только свободно продается в Москве, но и рекламируется как соответствующая стандартам НАТО.

Документы подтверждают, что таможенные коды, под которыми поставлялись прицелы, относятся к категориям, запрещенным для экспорта в РФ согласно Регламенту Совета (ЕС) 2022/263.

Этот случай подчеркивает необходимость усиления контроля за санкциями и закрытия лазейок, позволяющих обходить ограничения через третьи страны.

Напомним, страны-члены Европейского Союза экспортировали в Россию оружие, несмотря на эмбарго, введенное в 2014 году.