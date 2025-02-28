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Россия получила германские прицелы на 800 тыс. долларов в обход санкций – расследование

Россия получила германские прицелы на 800 тыс. долларов в обход санкций – расследование
Фото: скриншот по расследованию

Немецкая компания Kilic Feintechnik поставляла высокотехнологичные прицелы в Россию, несмотря на международные санкции. За время полномасштабного вторжения РФ получила эти оптические устройства через турецкую компанию-прокладку на сумму около 800 тыс. рублей. долларов.

Об этом говорится в расследовании StateWatch Media.

Официально маркированные как "не для военного использования" эти прицелы активно рекомендуются российскими военными инструкторами для боевых действий.

Журналисты Trap Aggressor получили уникальные документы, подтверждающие незаконную поставку.

Фото 2 — Россия получила германские прицелы на 800 тыс. долларов в обход санкций – расследование

Немецкая оптика на вооружении российских военных

В сентябре 2023 года Марат Сутаев, инструктор по военной подготовке российских окупантов, опубликовал обзор прицела MAK Kilic – MAKpro 5. Он назвал этот прицел идеальным для боевых условий и подчеркнул, что его можно без проблем приобрести в центре Москвы.

Этот прицел, как и другая продукция Kilic Feintechnik, остается в открытом доступе в России. Доказательством тому является ежегодная выставка оружия Orëlexpo, проходившая в "Гостином дворе" неподалеку от Кремля. В 2023 и 2024 годах на выставке были представлены прицелы MAK, хотя сама немецкая компания официально не участвовала. Их продукцию демонстрировала группа компаний ЦЭК – российский производитель военных технологий.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину дела у компании пошли вверх и уже в 2023 году прибыль "ЦЭК" составила 1,9 млрд рублей или же более 22 млн долларов.

Фото 3 — Россия получила германские прицелы на 800 тыс. долларов в обход санкций – расследование

Кто снабжает оптику в обход санкций

Производитель прицелов – Kilic Feintechnik GmbH, основанная в 2002 году в городе Швебхайм (Германия). Компания управляет Али Килич, а его сын Михаэль Али Килич возглавляет MAK CET GmbH, зарегистрированную по тому же адресу.

Основная продукция Mak Group – кронштейны и аксессуары для оружия, отвечающие военным стандартам НАТО. Однако компания расширила производство и начала выпускать свои прицелы.

На российском сайте Tut.ru, принадлежащем компании "ЦЭК", продукция MAK открыто позиционируется как военная:

"Будь-який коліматор МАК відповідає жорстким вимогам військових стандартів блоку НАТО, повністю позбавлений недоліків і готовий працювати у нелюдських умовах. Наприклад, коліматорний приціл MAKdot SXP можна ставити як на пістолети, гладкоствольні рушниці, так і на великокаліберний кулемет. За компактним розміром прихована конструкція, що не вбивається, і висока надійність", — зазначено в повідомленні.

Обход санкций: турецкий "виртуальный офис"

В преддверии полномасштабного вторжения   Kilic Feintechnik GmbH   поставляла свою продукцию в Россию напрямую. Но суммы были значительно меньше. К примеру, за 2021 год компания продала товаров в РФ на 86460 долларов. В 2020 году – на 238 565 долларов. Общая сумма поставок с 2014 года по 2022 год составила 719 050 долларов, то есть даже меньше, чем за время великой войны.

В расследовании отмечается, что согласно таможенным документам поставки прицелов осуществляла компания Yagmur Global Dis Ticaret Limited Sirketi, зарегистрированная в Турции 4 июля 2022 года – незадолго после начала большой войны.

То есть сразу после начала полномасштабного вторжения, россияне вдруг массово увлеклись охотой и начали заказывать немецкие качественные прицелы. Вот совсем "не для военного использования".

Юридический адрес этой компании находится в бизнес-центре EOfis в Анкаре, предоставляющем услуги виртуальных офисов. Там же зарегистрирован интернет-магазин Mak Meos, использующий тот же логотип, что и Kilic Feintechnik.

В отличие от немецкого производителя Mak Meos открыто продает баллистические очки, военные берцы и оптические механизмы, не скрывая военного назначения продукции.

Контрабанда, которую игнорирует ЕС

Немецкая компания формально отрицает военное использование своих прицелов, однако их продукция не только свободно продается в Москве, но и рекламируется как соответствующая стандартам НАТО.

Документы подтверждают, что таможенные коды, под которыми поставлялись прицелы, относятся к категориям, запрещенным для экспорта в РФ согласно Регламенту Совета (ЕС) 2022/263.

Этот случай подчеркивает необходимость усиления контроля за санкциями и закрытия лазейок, позволяющих обходить ограничения через третьи страны.

Напомним, страны-члены Европейского Союза   экспортировали в Россию оружие, несмотря на эмбарго, введенное в 2014 году.

Автор:
Татьяна Гойденко