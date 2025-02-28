Росія отримала німецькі приціли на 800 тис. доларів в обхід санкцій – розслідування

Німецька компанія Kilic Feintechnik постачала високотехнологічні приціли до Росії, попри міжнародні санкції. За час повномасштабного вторгнення РФ отримала ці оптичні пристрої через турецьку компанію-прокладку на суму майже 800 тис. доларів.

Про це йдеться в розслідуванні StateWatch Media.

Офіційно марковані як "не для військового використання", ці приціли активно рекомендуються російськими військовими інструкторами для бойових дій.

Журналісти Trap Aggressor отримали унікальні документи, які підтверджують незаконне постачання.

Німецька оптика на озброєнні російських військових

У вересні 2023 року Марат Сутаєв, інструктор з військової підготовки російських окупантів, опублікував огляд прицілу MAK Kilic – MAKpro 5. Він назвав цей приціл ідеальним для бойових умов та наголосив, що його можна без проблем придбати в центрі Москви.

Цей приціл, як і інша продукція Kilic Feintechnik, залишається у відкритому доступі в Росії. Доказом цього є щорічна виставка зброї Orëlexpo, що проходила в "Гостиному дворі" неподалік від Кремля. У 2023 і 2024 роках на виставці були представлені приціли MAK, хоча сама німецька компанія офіційно не брала участі. Їхню продукцію демонструвала група компаній "ЦЭК" – російський виробник військових технологій.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну справи в компанії пішли вгору і вже у 2023 році прибуток "ЦЭК" склав 1,9 млрд рублів або ж понад 22 млн доларів.

Хто постачає оптику в обхід санкцій

Виробник прицілів – Kilic Feintechnik GmbH, заснована у 2002 році в місті Швебгайм (Німеччина). Компанією керує Алі Кіліч, а його син Міхаель Алі Кіліч очолює MAK C.E.T GmbH, зареєстровану за тією ж адресою.

Основна продукція Mak Group – кронштейни та аксесуари для зброї, що відповідають військовим стандартам НАТО. Проте компанія розширила виробництво і почала випускати власні приціли.

На російському сайті Tut.ru, що належить компанії "ЦЭК", продукція MAK відкрито позиціонується як військова:

"Будь-який коліматор МАК відповідає жорстким вимогам військових стандартів блоку НАТО, повністю позбавлений недоліків і готовий працювати у нелюдських умовах. Наприклад, коліматорний приціл MAKdot SXP можна ставити як на пістолети, гладкоствольні рушниці, так і на великокаліберний кулемет. За компактним розміром прихована конструкція, що не вбивається, і висока надійність", - зазначено в повідомленні.

Обхід санкцій: турецький "віртуальний офіс"

Напередодні повномасштабного вторгнення Kilic Feintechnik GmbH постачала свою продукцію в Росію напряму. Але суми були значно менші. До прикладу, за 2021 рік компанія продала товарів у РФ на 86 460 доларів. У 2020 році – на 238 565 доларів. Загальна сума постачань з 2014 року до 2022 року склала 719 050 доларів, тобто навіть менше, ніж за час великої війни.

У розслідуванні зазначається, що згідно з митними документами, постачання прицілів здійснювала компанія Yagmur Global Dis Ticaret Limited Sirketi, зареєстрована у Туреччині 4 липня 2022 року – незадовго після початку великої війни.

Тобто, одразу після початку повномасштабного вторгнення, росіяни раптом масово захопились мисливством і почали замовляти німецькі якісні приціли. От зовсім "не для військового використання".

Юридична адреса цієї компанії знаходиться у бізнес-центрі EOfis в Анкарі, який надає послуги віртуальних офісів. Там же зареєстрований інтернет-магазин Mak Meos, який використовує той самий логотип, що й Kilic Feintechnik.

На відміну від німецького виробника, Mak Meos відкрито продає балістичні окуляри, військові берці та оптичні механізми, не приховуючи військового призначення продукції.

Контрабанда, яку ігнорує ЄС

Німецька компанія формально заперечує військове використання своїх прицілів, проте їхня продукція не лише вільно продається в Москві, а й рекламується як відповідна стандартам НАТО.

Документи підтверджують, що митні коди, під якими постачалися приціли, належать до категорій, заборонених для експорту в РФ згідно з Регламентом Ради (ЄС) 2022/263.

Цей випадок підкреслює необхідність посилення контролю за санкціями та закриття лазівок, які дозволяють обходити обмеження через треті країни.

Нагадаємо, країни-члени Європейського Союзу експортували до Росії зброю, незважаючи на ембарго, запроваджене у 2014 році.