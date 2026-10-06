Россия повредила более 4800 объектов культуры и культурного наследия Украины

По состоянию на конец сентября 2026 года в Украине из-за российской агрессии пострадал 2161 объект культурного наследия и 2665 учреждений культуры. В сентябре было зафиксировано еще 26 поврежденных объектов культурного наследия и 25 учреждений культуры.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Минкультуры.

Какие объекты культурного наследия пострадали

Отдельные масштабы потерь понесла украинская книжная отрасль. За лето 2026 года российские атаки уничтожили более 13 млн. книг общей стоимостью более 1,75 млрд грн. С самого начала полномасштабного вторжения русские войска не менее 21 раз атаковали типографии, издательства, склады с книгами и книжные магазины.

Среди 2161 поврежденного объекта культурного наследия - 194 памятника национального значения, 1769 памятников местного значения и 198 только что обнаруженных объектов.

Больше всего поврежденных объектов зафиксировали в Донецкой области – 369. В Харьковской области пострадали 355 объектов, в Херсонской – 305, в Киеве – 285, а в Одесской области – 212.

В сентябре новые повреждения культурного наследия были зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Херсонской областях, а также в Киеве. В Донецкой, Запорожской и Херсонской областях российские удары повторно повредили уже пострадавшие объекты.

Среди них есть и объекты, связанные с Всемирным наследием ЮНЕСКО. В сентябре повреждения получило здание Консистории, входящее в ансамбль Софийского собора, а также объекты в его буферной зоне.

«Россия целенаправленно наносит удары по украинским городам и селам, разрушая культурное наследие и инфраструктуру. Фиксация этих преступлений имеет принципиальное значение для привлечения России к ответственности. В то же время работаем над защитой памятников и сохранением музейных коллекций, которые остаются под угрозой», — отметила вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике — министерша культуры Украины Татьяна Бережная.

Более 2600 заведений культуры потерпели разрушения

Из-за российской агрессии также пострадали 2665 учреждений культуры. Из них 571 объект, или 21,4% от общего количества, полностью уничтожены. Разрушения испытала культурная инфраструктура 362 территориальных общин Украины.

Больше всего среди поврежденных заведений – клубных учреждений: их насчитывается 1327. Также российские атаки повредили или уничтожили 917 библиотек, 197 заведений художественного образования, 140 музеев и галерей и 57 театров, кинотеатров и филармоний.

В список пострадавших объектов также вошли девять заповедников, 14 парков и зоопарков, три цирка и киностудия в Киеве.

Наибольшие потери культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Киевской и Запорожской областях.

Данные не охватывают полную картину на оккупированных территориях

Статистику потерь Министерство культуры Украины формирует исходя из информации от областных и Киевской городской военных администраций, как и учреждений культуры, подчиненных министерству и другим центральным органам исполнительной власти.

К подсчетам включаются как новые повреждения, так и ранее не учтенные случаи и информация о которых поступила позже.

В то же время, точный учет культурных потерь на временно оккупированных территориях остается невозможным. По состоянию на сентябрь 2026 почти вся Луганская область, а также значительные части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей находятся под временной оккупацией.

Таким образом, обнародованы 2161 объект культурного наследия и 2665 учреждений культуры — это лишь зафиксированные потери, тогда как реальный масштаб ущерба украинскому культурному наследию может быть значительно больше.

Отметим, что из-за угрозы уничтожения, вызванной российскими атаками, комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 15 сентября постановил внести собор Святой Софии, Киево-Печерскую лавру в Киеве и "Львов – ансамбль исторического центра" в Список всемирного наследия.